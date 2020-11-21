Во французских социальных сетях прошла кампания против гендерного и сексуального насилия

В связи с пандемией Марш против гендерного и сексуального насилия, который должен был состояться во Франции в субботу, 21 ноября, заменен компанией в социальных сетях.

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Акция, организованная коллективом Nous Toutes, ставит перед собой три задачи: обратиться к правительству, привлечь внимание общественности, а также проинформировать как можно большее число людей о проблемах сексуального насилия. На разнообразные бесплатные курсы обучения продолжительностью в два с половиной часа записалось около семи тысяч человек.

«Цель этих тренингов — позволить каждому обнаружить насилие в своем окружении, помочь жертвам говорить о проблеме и объяснить как и где они могут получить реальную помощь», — говорит Каролина Де Хаас, один из организаторов акции.

Коллектив Nous Toutes также обратился с призывом к президенту страны Эмманюэлю Макрону и министру труда Элизабет Борн с призывом ратифицировать Конвенцию против сексуального насилия и оскорблений на рабочем месте Международной организации труда и внести соответствующие изменения в законодательство.

Участники акции распространяли в социальных сетях афиши и ключевые цифры, иллюстрирующие ситуацию с проблемами гендерного насилия в стране. В 2019 г. во Франции были убиты 149 женщин (на 17% больше, чем в 2018), печальные итоги 2020 года еще не подведены.

В тот же день во Франции закончился громкий процесс по делу о феминициде, привлекший большое внимание общественности. Суд присяжных Верхней Соны приговорил Джонатана Доваля, который убил собиравшуюся уйти от него жену, к 25 годам тюремного заключения по статье «убийство с предшествующим удушением».

Реальная, а не виртуальная манифестация тоже состоится. Парижская префектура разрешила проведение мероприятия в среду, 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Акция пройдет на площади Республики в Париже с 12 до 14 часов.

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