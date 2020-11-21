Закон о «глобальной безопасности»: митинги в десятках городов Франции

Первая акция протеста прошла в десятках городов Франции в день начала рассмотрения закона, 17 ноября. На фото: Ницца. 21 ноября — второй, но еще не последний день мобилизации протестующих.

В субботу, 21 ноября, в Париже и многих других городах страны проходят митинги против принятия закона «о глобальной безопасности». Закон, в частности, предусматривает запрет на распространение изображений сотрудников правопорядка. Предыдущие акции протеста, состоявшиеся в начале недели, привели к жестким столкновениям манифестантов с полицией.

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С призывом выйти на акции протеста к французам обратились многие правозащитные организации, включая Лигу прав человека (LDH), а также ведущие журналистские профсоюзы.

Митинги начались в субботу в разных городах страны в разное время — в диапазоне с 10:00 (в Перигё и Бове) до 18:00 (в Дюнкерке).

В Париже манифестация началась в районе Трокадеро, на Площади прав человека в 14:30 (16:30 МСК). Через час после заявленного времени начала акции на площади собралось несколько тысяч человек.

Des milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi dans une vingtaine de villes après l'adoption d'un texte pénalisant la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre.

Les manifestants dénoncent une «atteinte à la liberté d'expression».

➡ https://t.co/m3jvUo7UsM pic.twitter.com/9aILQO7ZNR — Le Parisien (@le_Parisien) November 21, 2020

Акции протеста сегодня также проходят в Марселе, Ницце, Лилле, Монпелье, Руане, Страсбурге, Лиможе, Гавре, Сент-Этьене, Пуатье и других городах.

Près de 800 manifestants à #Rouen (selon mon comptage) contre la loi #SecuriteGlobale pic.twitter.com/xpjnm1Zq2G — Raphaël Tual (@raphtual) November 21, 2020

Манифестанты протестуют, главным образом, против принятия статьи 24 нового законопроекта, а также против «полицейского насилия».

Samedi à Clermont-Ferrand et partout en France, rassemblements contre la loi de sécurité globale, l'interdiction de filmer les policiers, la restriction de la liberté de la presse et de manifester, la surveillance par drones, la reconnaissance faciale...#StopLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/YynLH2WkOk — Jean Hugon (@JeanHugon3) November 21, 2020

Статья 24 законопроекта «о глобальной безопасности» предусматривает до 1 года тюрьмы и до 45 000 евро штрафа за распространение «изображения лица или любого другого элемента идентификации» полицейского или жандарма, снятого в ходе выполнения им служебных обязанностей, с целью «нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности».

Изъятия этой меры из проекта закона уже потребовала главный французский омбудсмен Клэр Эдон. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также высказало «глубокую озабоченность».

Тем не менее, в пятницу вечером, 20 ноября, депутаты Национального собрания прогосовали за принятие этой статьи.

Первые акции протеста против принятия закона о «глобальной безопасности» прошли во многих городах Франции во вторник, 17 ноября, когда рассмотрение документа началось в нижней палате парламента.

В Париже у здания Нацсобрания собралось несколько тысяч человек. Акция протеста закончилась столкновениями манифестантов и полицейских, в ходе которых как минимум 10 человек получили ранения. В полицию летели камни, она применила против манифестантов водометы и слезоточивый газ.

Подробнее о новом законопроекте, а также о доводах его сторонников и противников вы можете прочитать в этом материале RFI.

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