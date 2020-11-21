Петиция «Рождество без Amazon» подверглась кибератаке

Петиция «Рождество без Amazon», запущенная на этой неделе французскими политиками, подверглась кибератаке. Об этом в субботу, 21 ноября, пишут французские СМИ.

Реклама Читать далее

Петиция была запущена во вторник представителями левых партий, деятелями культуры, ассоциациями и неправительственными организациями. «Дорогой Пер-Ноэль, в этом году мы берем на себя обязательство #NoëlSansAmazon (Рождество без Amzon)», — заявляют подписавшие, в том числе мэр Парижа Анн Идальго, мэр Гренобля Эрик Пиолле, режиссер Сирил Дион, НПО Гринпис.

Авторы петиции, призывающие французских граждан не покупать рождественские подарки на платформе американской корпорации Amazon, пишут: «В период социально-экономического кризиса, который мы переживаем, нам необходимы конкретные действия для поддержки занятости на местах, местного бизнеса и представителей разумной торговли. Эта акция #NoëlSansAmazon — больше, чем простая петиция!».

В тот же вечер петиция, размещенная на платформе We sign it, подверглась кибератаке. В течение короткого промежутка времени к ней были добавлены тысячи фальшивых подписей. Задачей кибератаки было перегрузить сайт и сделать его недоступным, а также помешать подсчету голосов и уничтожить базу данных подписчиков. Интересно, что автором подписей, появлявшихся каждую минуту, значился Джефф Безос, основатель и глава компании Amazon.

Инженеры платформы быстро обнаружили, что атака была произведена с 218 серверов, размещенных на одном хосте. «На 99% IP-адресов мы нашли одного и того же человека», — объяснили они. При этом владелец IP-адресов оставил свой номер телефона, адрес и страницу в LinkedIn, по данным которой он является специалистом в области «e-репутации», профессионалом в области маркетинга и лоббирования больших групп и… имеет сертификацию Amazon.

По делу открыто судебное разбирательство. Однако, как подчеркнули два депутата французского Национального собрания Матье Орфелен (группа Экология-демократия-солидарность) и Франсуа Рюффен (группа Непокорная Франция), разместившие посвященное взлому видео в социальных сетях, «пока еще рано говорить, является ли Amazon прямым спонсором этого злонамеренного акта».

«Эта атака представляет собой очевидное вмешательство в право на подачу петиции. Это также попытка вмешаться в общественные дебаты, чтобы нарушить динамику мобилизации граждан по очень непростому вопросу развития Amazon во Франции и продвижению его альтернатив», — считают они.

В субботу, 21 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая перед представителями местной коммерции в Дижоне, пообещал, что с 1 декабря магазины, которые не относятся к категории «товаров первой необходимости», снова будут открыты. Ранее представители нескольких федераций, объединяющих представителей мелкой и средней коммерции, обратились с письмом к президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой разрешить магазинами работать по воскресеньям в декабре.

Но даже если розничная торговля не будет разрешена, французские СМИ активно призывают граждан страны проявить патриотизм и покупать рождественские подарки на французских онлайн-платформах.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться