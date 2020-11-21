Снятие коронавирусных ограничений: 100% поездов должны пустить во Франции с 14 декабря

Французская железнодорожная компания SNCF объявила о вероятном возобновлении движения поездов в полном объеме с 14 декабря. Пока на этот счет существуют значительные ограничения, связанные с введением правительственных мер борьбы с распространением коронавируса. Но SNCF посоветовала жителям Франции «уже сейчас» бронировать билеты.

Реклама Читать далее

«Наша цель состоит в том, чтобы все французы имели возможность купить билеты на поезд на (рождественские и новогодние) праздники», — цитирует телеканал BFMTV генерального директора компании Voyages SNCF Алена Краковича.

«Мы готовы к тому, чтобы 100% поездов ходили с 14 декабря, если санитарные условия позволят», — заявил Кракович. Он также отметил, что SNCF призывает всех жителей Франции уже сейчас «бронировать билеты, потому что никакого риска нет»: «Если новости будут хуже, чем мы надеемся, стоимость билетов будет возмещена».

Бронировать сейчас «тем более разумно» с учетом того, что путешественники «смогут воспользоваться низкими ценами», заявил топ-менеджер государственной железнодорожной компании.

BFMTV подчеркивает, что призыв главы Voyages SNCF сделан через три дня после заявления Жан-Батиста Лемуана, госсекретаря по туризму, который в среду, 18 ноября, посоветовал французам «подождать еще немного, чтобы иметь точные данные» относительно возможности совершать поездки в период рождественских праздников.

В частности, госсекретарь призвал сограждан дождаться выступления президента Макрона, который должен объявить об изменении ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в ближайший вторник, 24 ноября.

Во Франции с 1 декабря действует карантин, гражданам запрещено перемещаться на расстояния далее 1 км от дома без «уважительных» причин.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться