Во Франции обнаружили ферму зараженных COVID-19 норок.

Все 1000 животных на этой ферме, расположенной в департаменте Эр и Луар, будут уничтожены.

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После Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Швеции и США, перешедший к животным коронавирус был обнаружен во Франции. Первый такой случай был зарегистрирован на норковой ферме в департаменте Эр и Луар (в центре Франции). Об этом в воскресенье, 22 ноября, объявили в министерстве сельского хозяйства, а затем подтвердили в министерствах здравоохранения и экологии.

«Было приказано оправить на убой всех 1000 животных, все еще присутствующих на ферме, а также уничтожить всю имеющуюся продукцию на этой ферме», – говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства, который цитирует France-Presse. Из четырех норковых ферм в стране, на одной не обнаружено присутствия COVID-19, «в двух других ведутся анализы», говорится в сообщении. Результаты проверки ожидаются в течение недели.

В это воскресенье французское правительство подчеркнуло важность соблюдения правил гигиены и дистанцирования, чтобы защитить зверьков от заражения персоналом фермы.

Несколько европейских стран уже сообщили о заражении COVID-19 норковых ферм, в основном в Дании, где обнаруженный у норок вирус мутировал. Также известны случаи в Нидерландах, в Швеции и Греции, отдельные случаи были обнаружены в Италии, Испании и США.

В минувшую субботу сотни датских заводчиков норок провели акцию протеста в Копенгагене, недовольные решением правительства забить всю популяцию норок для борьбы с новой мутацией коронавируса. Ранее, в четверг, 19 ноября, датские власти заявили, что мутировавший штамм коронавируса COVID-19 у норок, скорее всего, исчез. «С 15 сентября никаких дальнейших случаев мутаций у норок не было выявлено», – говорится в заявлении министерства здравоохранения Дании.

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