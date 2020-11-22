«Обычная» жизнь не раньше января: во Франции раскрыли подробности снятия карантина

Обитателям Франции предстоит терпеть санитарные ограничения еще как минимум до января 2021 года.

С 1 декабря во Франции точно не снимут карантин. Об этом заявил президент Макрон в комментарии, который 22 ноября опубликовала газета Le journal du dimanche. Кроме того, снятие ограничительных мер должно пройти в три этапа. Об этом рассказал изданию официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

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Что касается очередного «коронавирусного» обращения к гражданам, с которым президент Франции должен выступить вечером во вторник, 24 ноября, то оно планируется для того, чтобы «прояснить» план дальнейших действий, отметил Эмманюэль Макрон. «Нет ничего хуже неопределенности и впечатления бесконечной мрачности», — пояснил глава республики.

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь подчеркнул, что «послабления» будут уже с 1 декабря, но «карантин продолжится и также останутся ограничения на поездки». Он отметил, что снятие ограничительных мер планируется провести в три этапа: сначала с 1 декабря, «затем перед праздниками конца года, затем — начиная с января 2021 г.». Впрочем он подчеркнул, что все будет зависеть от развития ситуации.

Министр здравоохранения Оливье Веран также отметил: «Сегодня уровень циркуляции вируса в стране такой же, как в момент комендантского часа (с середины октября до 1 ноября, когда был введен карантин — Прим. Ред.). Не может быть и речи о снятии карантина».

1 декабря — это очередная «этапная дата», так как французские власти обещали гражданам обновлять ограничительные меры каждые две недели — в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

В предыдущий раз это было сделано 12 ноября, когда выступил премьер-министр Жан Кастекс.

Выступление президента Макрона 24 ноября запланировано на 20:00 (22:00 МСК).

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