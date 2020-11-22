Эмманюэль Макрон принял участие в сборе средств для Нагорного Карабаха

Вечером в субботу, 21 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон оказал поддержку армянской общине, приняв участие в сборе средств «Phoneton», который ежегодно организует Армянский фонд Франции. В этом году сбор средств предназначен для помощи пострадавшему населению Нагорного Карабаха. Самолет с гуманитарной помощью вылетит из Франции в Армению «уже в это в воскресенье», – сказал глава государства.

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«Безусловно, мы обязаны передать эту гуманитарную помощь 120 000 перемещенным лицам из Нагорного Карабаха, но также и миллиону армян, которые сегодня живут в невыносимых условиях», – произнес Эмманюэль Макрон.

По его словам, в воскресенье из Франции вылетит самолет с гуманитарной помощью на борту. Второй самолет вылетит в следующую пятницу, он доставит медикаменты, одежду и детские игрушки, собранные при участии правительства Франции и Армянского фонда. Доставку груза будет курировать бывший член сборной Франции по футболу армянского происхождения Юрий Джоркаефф. «Сегодня действует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, но гуманитарная ситуация просто драматическая», – произнес чемпион мира 1998 года, присутствующий при посещении президентом фонда.

По словам вице-президента Армянского фонда Франции Кристофа Доссикяна, сбор средств Phoneton был запущен в прошлый четверг. К утру воскресенья было собрано около 1,7 миллиона евро и, как ожидается, общая цифра достигнет 2 миллионов. Но, по словам Кристофа Доссикяна, «потребности населения намного больше». Подавляющее большинство этих средств были пожертвованы представителями армянской диаспоры во Франции, которая насчитывает около 600 000 человек и является самой большой в Европе.

«Мы приветствуем участие президента Макрона, который был единственным из западных лидеров, осудившим агрессию Азербайджана», – сказал Кристоф Доссикян.

Помимо заявления о предоставлении гуманитарной помощи, Эммануэль Макрон объявил, что Франция требует «прекращения огня в отношении памятников культуры» в Нагорном Карабахе. Франция выступает за сохранение «армянского культурного и религиозного наследия» в регионе, сказал глава государства.

Он также подтвердил, что Франция настаивает на «международном надзоре» за выполнением соглашения о прекращении огня, подписанном Азербайджаном и Арменией при поддержке России. По-прежнему остаются вопросы, которые «не могут быть решены только в рамках турецко-российской дискуссии», – сказал, в частности, Эммануэль Макрон. В минувший четверг французский президент провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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