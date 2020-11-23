В Париже начался суд над экс-президентом Саркози по «делу о прослушках»

В понедельник, 23 ноября, в парижском суде начался процесс по «делу о телефонных прослушках», самым известным из трех фигурантов которого является экс-президент Франции Николя Саркози. Против него выдвинуты обвинения в «коррупции» и «торговле влиянием». По выдвинутым обвинениям ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сам бывший глава государства отрицает свою вину — как и двое других обвиняемых.Это первый в современной истории Франции суд, когда экс-президент предстал на процессе лично.

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Обвинения трем фигурантам «дела о прослушках» были предъявлены в июле 2014 года, и только сейчас дело дошло до суда.

Помимо 65-летнего Николя Саркози, обвиняется его адвокат и друг Тьерри Эрцог, а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер.

Тьерри Эрцог в Парижском дворце правосудия. 23.11.2020 REUTERS - GONZALO FUENTES

По данным обвинения, экс-президент мог получить от прокурора — через посредничество своего адвоката — конфиденциальную информацию: в том числе, о прослушках, на которую следователи поставили его телефоны по другим расследованиям — в частности, по «ливийскому делу» и по так называемому «делу Беттанкур».

Кроме того, обвинение полагает, что экс-президент просил прокурора Азибера «посодействовать» в вынесении благоприятного для него судебного решения. В частности, Саркози требовал через Кассационный суд запретить прокуратуре исследовать его рабочее расписание в пору исполнения им президентских полномочий. (Следствие интересовалось расписанием в связи с другими делами Саркози, полный список которых вы можете найти в специальном материале RFI).

Прокуратура считает, что Жильбер Азибер в обмен на оказанную Саркози «услугу» попросил устроить его на высокую должность в княжестве Монако.

Азиберу и Эрцогу, помимо статей о «коррупции» и «торговле влиянием», также вменяют «разглашение тайны следствия».

Тьерри Эрцог в Парижском дворце правосудия. 23.11.2020 REUTERS - GONZALO FUENTES

По статьям, предъявленным Саркози, ему может грозить не только до 10 лет заключения, но и до 1 миллиона евро штрафа, а также поражение в личных и гражданских правах и запрет занимать должности на государственной службе.

Сам экс-президент заявляет о своей полной невиновности и называет обвинения в свой адрес «скандальными». Среди аргументов его защиты — тот факт, что господин Азибер не получил никакого поста в Монако, и что решение Кассационного суда «о расписаниях», вынесенное в марте 2014 года, было не в пользу Саркози.

Гособвинение, в свою очередь, настаивает на том, что само «намерение» помочь Азиберу в получении должности, выраженное Николя Саркози, уже представляет собой состав преступления.

Это первый случай в послевоенной истории Франции, когда бывший президент предстает перед судом «собственной персоной»: осужденный условно в 2011 году Жак Ширак на заседаниях не присутствовал по состоянию здоровья.

Вопрос здоровья внес коррективы и в нынешний процесс — с самого его начала. 73-летний экс-прокурор Жильбер Азибер в первый день не явился в суд, сославшись на риски для своего здоровья, связанные с эпидемией коронавируса. Защита Азибера передала суду соответствующие медицинские документы, до изучения которых процесс был приостановлен. Это случилось в 14:30 (16:30 МСК).

Тем не менее, начало ему было положено: сам Николя Саркози в 13:45 начал выступать перед судом, который успел сверить его личные данные.

После рассмотрения запроса господина Азибера суд принял решение о приостановке заседания до четверга, 26 ноября.

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