Закон о «глобальной безопасности» во Франции: Еврокомиссия напомнила о важности баланса

Европейская комиссия в понедельник, 23 ноября, напомнила о важности баланса между гарантиями общественной безопасности и защитой прав и свобод граждан. С таким заявлением официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд выступил в контексте принятия Национальным собранием Франции спорного закона о «глобальной безопасности». Закон запрещает, в частности, распространение изображений сотрудников правопорядка.

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Как подчеркнул Виганд, Еврокомиссия воздерживается от комментариев законопроектов, однако во время мирового кризиса особенно важно дать журналистам возможность свободно и без опаски выполнять свою работу. Он также добавил, что Еврокомиссия оставляет за собой право проверять, насколько законодательные акты в странах, входящих в ЕС, соответствуют нормам европейского права.

«При разработке законодательства в сфере безопасности странам следует уважать принцип пропорциональности и находить баланс между гарантиями общественной безопасности и защитой прав и свобод граждан, в том числе свободы слова, прессы, собраний, права на уважение частной жизни и доступа к информации», — заявил представитель Еврокомиссии. Его слова приводит AFP.

Статья 24 законопроекта о «глобальной безопасности» предусматривает до 1 года тюрьмы и до 45 000 евро штрафа за распространение «изображения лица или любого другого элемента идентификации» полицейского или жандарма, снятого в ходе выполнения им служебных обязанностей, с целью «нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности». Перспектива принятия этой статьи вызвала беспокойство в журналистском и правозащитном сообществах. Представители СМИ и правозащитники усматривают в статье 24 покушение на свободу слова и на принципы правового государства.

Изъятия этой меры из проекта закона требовала главный французский омбудсмен Клэр Эдон. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также высказало «глубокую озабоченность». Тем не менее, в пятницу вечером, 20 ноября, депутаты Национального собрания проголосовали за принятие закона «о глобальной безопасности». В Париже и многих других городах Франции прошли митинги против закона. Некоторые акции протеста закончились столкновениями манифестантов с полицией.

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