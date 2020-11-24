Во Франции отдадут национальные почести герою Сопротивления Даниэлю Кордье. Он умер в возрасте ста лет

Во Франции в четверг, 26 ноября, воздадут национальные почести Даниэлю Кордье — бывшему личному секретарю героя Сопротивления Жана Мулена. Кордье был предпоследним остававшимся в живых из награжденных орденом Освобождения, учрежденным генералом Шарлем де Голлем в 1940 году. Он скончался 20 ноября в возрасте ста лет.

Реклама Читать далее

«С ним угасла живая память о Сопротивлении. Он прошел через то, что в нашей истории было самым острым, самым болезненным, но также и самым героическим», — написал в своем коммюнике президент Эмманюэль Макрон.

В четверг он произнесет речь на церемонии памяти Даниэля Кордье во дворе дворца Инвалидов. В окружении президента отмечают, что Эмманюэль Макрон лично был знаком с Кордье и испытывал к нему глубокое уважение. В день его столетнего юбилея Эмманюэль Макрон звонил Даниэлю Кордье и благодарил за то, какой пример он показал в годы войны.

Daniel Cordier, le résistant, le secrétaire de Jean Moulin, s’en est allé. Quand la France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que la France reste la France. Nous leur devons notre liberté et notre honneur. Nous lui rendrons un hommage national. pic.twitter.com/CoSzoo9Ngt — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2020

Отныне во Франции в живых остается только один человек, награжденный орденом Освобождения — столетний ветеран Сопротивления Юбер Жермен. Членов этого ордена называют «соратниками Освобождения» (Compagnons de la Libération). Всего в списке награжденных 1038 человек, а также пять французских коммун и 18 военных подразделений.

Даниэль Кордье родился 10 августа 1920 года в Бордо. В 19 лет он стал одним из первых, кто присоединился к патриотическим антинацистским Свободным французским силам в Лондоне. В 1942 году года в рамках спецоперации Свободных французских сил он спрыгнул с парашютом во Франции и стал личным секретарем Жана Мулена, коим оставался вплоть до ареста последнего в июне 1943 года. Спасаясь от Гестапо, Кордье вернулся в Англию, где продолжил служить в Центральном бюро разведки и действия (Bureau central de renseignements et d’action, BCRA) Свободных французских сил.

В годы сотрудничества с Жаном Муленом Кордье работал под прикрытием как торговец живописью, хотя не обладал глубокими познаниями в этой сфере. После войны Кордье стал специалистом в современном искусстве, коллекционером, галеристом и историком. В 1989 году он передал в дар Центру Помпиду сотни работ. В 1999 и 2005 годах он передал часть своей частной коллекции музею в Тулузе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться