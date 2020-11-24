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Во Франции отдадут национальные почести герою Сопротивления Даниэлю Кордье. Он умер в возрасте ста лет

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Даниэль Кордье, герой Сопротивления, в 1942-1943 годах был личным секретарем Жана Мулена
Даниэль Кордье, герой Сопротивления, в 1942-1943 годах был личным секретарем Жана Мулена Martin BUREAU AFP/File
RFI
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Во Франции в четверг, 26 ноября, воздадут национальные почести Даниэлю Кордье — бывшему личному секретарю героя Сопротивления Жана Мулена. Кордье был предпоследним остававшимся в живых из награжденных орденом Освобождения, учрежденным генералом Шарлем де Голлем в 1940 году. Он скончался 20 ноября в возрасте ста лет.

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«С ним угасла живая память о Сопротивлении. Он прошел через то, что в нашей истории было самым острым, самым болезненным, но также и самым героическим», — написал в своем коммюнике президент Эмманюэль Макрон.

В четверг он произнесет речь на церемонии памяти Даниэля Кордье во дворе дворца Инвалидов. В окружении президента отмечают, что Эмманюэль Макрон лично был знаком с Кордье и испытывал к нему глубокое уважение. В день его столетнего юбилея Эмманюэль Макрон звонил Даниэлю Кордье и благодарил за то, какой пример он показал в годы войны.

Отныне во Франции в живых остается только один человек, награжденный орденом Освобождения — столетний ветеран Сопротивления Юбер Жермен. Членов этого ордена называют «соратниками Освобождения» (Compagnons de la Libération). Всего в списке награжденных 1038 человек, а также пять французских коммун и 18 военных подразделений. 

Даниэль Кордье родился 10 августа 1920 года в Бордо. В 19 лет он стал одним из первых, кто присоединился к патриотическим антинацистским Свободным французским силам в Лондоне. В 1942 году года в рамках спецоперации Свободных французских сил он спрыгнул с парашютом во Франции и стал личным секретарем Жана Мулена, коим оставался вплоть до ареста последнего в июне 1943 года. Спасаясь от Гестапо, Кордье вернулся в Англию, где продолжил служить в Центральном бюро разведки и действия (Bureau central de renseignements et d’action, BCRA) Свободных французских сил.

В годы сотрудничества с Жаном Муленом Кордье работал под прикрытием как торговец живописью, хотя не обладал глубокими познаниями в этой сфере. После войны Кордье стал специалистом в современном искусстве, коллекционером, галеристом и историком. В 1989 году он передал в дар Центру Помпиду сотни работ. В 1999 и 2005 годах он передал часть своей частной коллекции музею в Тулузе.

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