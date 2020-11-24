Во Франции эпидемия коронавируса идет на спад, Макрон выступит с новым с обращением

Во Франции впервые с конца сентября зафиксировали менее пяти тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки, нагрузка на больницы постепенно спадает. На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон обратился с новым телеобращением. Ожидается, что будет объявлено о постепенном смягчении карантинного режима.

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В понедельник во Франции зафиксировали 4452 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель опустился ниже планки в пять тысяч новых случаев впервые с конца сентября. Хотя надо учитывать, что в понедельник эти данные части ниже, потому что на выходных проводят меньше тестов. В воскресенье во Франции зафиксировали более 13 тысяч новых случаев, в субботу — почти 18 тысяч, в пятницу — почти 23 тысячи.

Показательно, что и доля положительных тестов продолжает падать. Сейчас этот показатель на уровне 13,3% (-0,7% по сравнению с предыдущим днем).

Хоть и медленно, но снижается и нагрузка на больницы. К понедельнику 4438 пациентов с коронавирусом находились в реанимации. Всего во французских больницах с диагнозом ковид находятся более 31 тысячи человек.

Однако за минувшие сутки 501 человек скончался в больницах от последствий ковида. В предыдущий день сообщалось о 214 скончавшихся. Всего во Франции с начала эпидемии от ковида умерли 49 232 человека (из них порядка 34 тысяч скончались в больницах, остальные — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях).

Вечером во вторник, 24 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон снова обратится к французам. Ожидается, что будет объявлено о поэтапном послаблении карантина: с 1 декабря, перед Рождеством и в начале 2021 года. А также о долгосрочных мерах борьбы с пандемией — тестировании, отслеживании контактов и изоляции зараженных. Утром по этому вопросу в Париже состоялось заседание совета безопасности.

Премьер-министр Жан Кастекс подчеркивал, что на первом этапе послабления будут незначительные, потому что эпидемиологическая обстановка сейчас хуже, чем при выходе из первого карантина 11 мая. Ожидается, что перед праздниками на первых порах откроются магазины «не первой необходимости» — магазины игрушек, одежды, обуви, книжные, магазины косметики, ювелирные и так далее. Все они не могли работать в обычном режиме в ноябре, хотя некоторые адаптировались: организовывали систему предзаказов с выдачей товаров на руки и доставку.

Однако пока неясно — откроются ли театры, музеи, кинозалы. Что касается кафе и ресторанов, по словам премьер-министра, они с 1 декабря открыться не смогут.

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