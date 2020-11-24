В центре Парижа полиция жестко разогнала стихийный лагерь мигрантов

Полицейские эвакуируют стихийный лагерь мигрантов на площади Республики вечером в понедельник, 23 ноября 2020.

В центре Парижа на площади Республики несколько сотен мигрантов, преимущественно выходцев из Афганистана, возвели вечером в понедельник, 23 ноября, стихийный палаточный лагерь при участии нескольких правозащитных НКО и адвокатов. Лагерь был жестко разогнан представителями сил правопорядка, которые применили дубинки и слезоточивый газ. Методы полиции вызвали шквал негодования у части французских политиков и в социальных сетях.

Реклама Читать далее

Около 500 палаток были развернуты вечером в понедельник на площади Республики. Примерно через час после появления лагеря полицейские начали убирать палатки, выгоняя оттуда людей. Для разгона правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. Сцены полицейского насилия быстро распространились в соцсетях.

Sous les cris et dans la violence la police enlève les tentes pic.twitter.com/46oywt3X0V — Shahzad Abdul (@abdulshaz) November 23, 2020

Мигранты, разбившие стихийный палаточный лагерь на площади Республики, на прошлой неделе были выселены из другого такого же лагеря в Сен-Дени. «Врачи мира», одна из НКО, помогавших вчера мигрантам, заявили, что с помощью нового лагеря в центре города правозащитники хотели привлечь внимание к тем, «кого разгоняет» полиция. «Врачи мира» призвали власти к решительным действиям в области предоставления жилья просителям убежища.

Visibiliser ceux que l'on cherche à disperser.



Urgence de rompre avec ce cycle infernal d'évacuations et de campements indignes.



➡️ Pour une véritable politique d'hébergement. Maintenant.#Republique #directAN @Utopia_56 pic.twitter.com/HQ3OIymKcQ — Médecins du Monde (@MdM_France) November 23, 2020

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил во вторник, что Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) проведет расследование возможных случаев полицейского насилия в ходе разгона лагеря. Накануне министр назвал «шокирующими» кадры с места происшествия и потребовал от префекта полиции Парижа «детализированный отчет» о произошедшем.

Еще два французских министра, министр по делам жилищного хозяйства Эмманюэль Варгон и министр по делам гражданства Марлен Шьяппа выпустили совместной коммюнике, в котором призвали к гуманному обращению с мигрантами.

На левом политическом фланге жесткие действия полицейских вызвали шквал негодования. Социалисты, крайне левые, коммунисты и зеленые осудили разгон лагеря. Правые и крайне правые французские политики, напротив, поддержали правоохранителей.

Правозащитники говорят о необходимости создания 1000 дополнительных мест для приема и размещения мигрантов.

В ночь на вторник сотни мигрантов из разогнанного лагеря направились на северные окраины Парижа, где правозащитники организовали раздачу еду и палаток.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться