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Франция настаивает на международном контроле за перемирием в Нагорном Карабахе

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Франция настаивает на международном контроле за соблюдением прекращения огня в Нагорном Карабахе
Франция настаивает на международном контроле за соблюдением прекращения огня в Нагорном Карабахе REUTERS/François Mori
RFI
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В Елисейском дворце заявили, что Минская группа, объединяющая Францию, Россию и США, должна играть роль в контроле за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе.

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В Париже выразили желание, чтобы Минская группа, объединяющая Францию, Россию и США, «играла полную роль в установлении методов контроля» за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом на днях сообщили в Елисейском дворце после того, как президент Эмманюэль Макрон 19 ноября снова провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 

Как отмечают в Елисейском дворце, Франция выступает за международный контроль, чтобы обеспечить возвращение перемещенных лиц, доставку гуманитарной помощи, возвращение иностранных бойцов (в частности задействованных Турцией сирийцев), а также запуск полноценного переговорного процесса по статусу Нагорного Карабаха. 

В Париже уверены, что трехстороннее соглашение от 9 ноября «должно быть закреплено» с «прояснением важных моментов», в частности о продолжении мирных переговоров. Агентство Reuters со ссылкой на администрацию французского президента писало, что в Париже опасаются, что Россия и Турция могут пойти на сделку, чтобы исключить Запад из будущих мирных переговоров. Во Франции также выражают опасения относительно роли Турции в миссии по поддержанию мира в зоне конфликта. 

В договоре о прекращении огня, подписанном Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября, Минская группа ОБСЕ не упоминается вовсе. В документе также не прописаны инструменты политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Остаются и вопросы и о роли Турции в контролировании ситуации в Карабахе. По словам президента России Владимира Путина, Россия и Турция создадут центр в Азербайджане совместный центр, который будет использовать беспилотники для контроля за соблюдением перемирия. При этом, по словам Путина, ему удалось уговорить Баку и Анкару в том, что не следует размещать турецких военных на линии соприкосновения.

План помощи пострадавшим от войны

По просьбе президента Эмманюэля Макрона и министерства иностранных дел Франция реализует структурный план помощи армянам, пострадавшим от войны в Нагорном Карабахе. Среди его пунктов — гуманитарная, медицинская и финансовая помощь Армении со стороны Франции.

В реализации плана помощи пострадавшим от войны армянам участвует французское государство, гуманитарные ассоциации, фонды частных компаний и больницы. Координацией занимается кризисный центр помощи во французском министерстве Европы и иностранных дел.

Французская помощь Армении идет по трем направлением, отмечает МИД. Во-первых, это срочная помощь. Франция еще в октябре в срочном порядке направила Армении команду хирургов и медицинского оборудования. Сейчас в Армению отправляются французские самолеты с гуманитарной помощью.

Первый грузовой самолет с гуманитарной помощью приземлился в Ереване в воскресенье, 22 ноября, сообщило посольство Франции в Армении. Отмечается, что на его борту — медицинское оборудование (в частности мобильный санитарный пункт, позволяющий принять до 500 человек), а также средства гигиены и одеяла, предназначенные для пострадавших от войны. Все расходы взяло на себя французское государство.

Второй гуманитарный рейс запланирован на пятницу, 27 ноября. Его груз будет состоять из государственных средств, пожертвований от ассоциаций солидарности с Арменией (в частности Фонда Азнавура и Всеобщего армянского благотворительного союза), гуманитарных НКО и фондов частных компаний. Доставку груза будет курировать бывший член сборной Франции по футболу армянского происхождения, чемпион мира Юрий Джоркаефф.

Во-вторых, речь идет об усилении сотрудничества между больницами Франции и Армении, на что выделяет средства МИД Франции. Сообщается, что задействованы уже медицинские учреждения Парижа, Марселя и Лиона.

В-третьих, Франция финансово поддержит проекты гуманитарных организаций и Объединенных Наций на территории Армении.

Как подчеркивает МИД, «Франция полностью мобилизована для достижения долгосрочного разрешения этого конфликта в рамках своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США».

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