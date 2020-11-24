Франция настаивает на международном контроле за перемирием в Нагорном Карабахе

В Елисейском дворце заявили, что Минская группа, объединяющая Францию, Россию и США, должна играть роль в контроле за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе.

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В Париже выразили желание, чтобы Минская группа, объединяющая Францию, Россию и США, «играла полную роль в установлении методов контроля» за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом на днях сообщили в Елисейском дворце после того, как президент Эмманюэль Макрон 19 ноября снова провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как отмечают в Елисейском дворце, Франция выступает за международный контроль, чтобы обеспечить возвращение перемещенных лиц, доставку гуманитарной помощи, возвращение иностранных бойцов (в частности задействованных Турцией сирийцев), а также запуск полноценного переговорного процесса по статусу Нагорного Карабаха.

В Париже уверены, что трехстороннее соглашение от 9 ноября «должно быть закреплено» с «прояснением важных моментов», в частности о продолжении мирных переговоров. Агентство Reuters со ссылкой на администрацию французского президента писало, что в Париже опасаются, что Россия и Турция могут пойти на сделку, чтобы исключить Запад из будущих мирных переговоров. Во Франции также выражают опасения относительно роли Турции в миссии по поддержанию мира в зоне конфликта.

В договоре о прекращении огня, подписанном Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября, Минская группа ОБСЕ не упоминается вовсе. В документе также не прописаны инструменты политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Остаются и вопросы и о роли Турции в контролировании ситуации в Карабахе. По словам президента России Владимира Путина, Россия и Турция создадут центр в Азербайджане совместный центр, который будет использовать беспилотники для контроля за соблюдением перемирия. При этом, по словам Путина, ему удалось уговорить Баку и Анкару в том, что не следует размещать турецких военных на линии соприкосновения.

План помощи пострадавшим от войны

По просьбе президента Эмманюэля Макрона и министерства иностранных дел Франция реализует структурный план помощи армянам, пострадавшим от войны в Нагорном Карабахе. Среди его пунктов — гуманитарная, медицинская и финансовая помощь Армении со стороны Франции.

В реализации плана помощи пострадавшим от войны армянам участвует французское государство, гуманитарные ассоциации, фонды частных компаний и больницы. Координацией занимается кризисный центр помощи во французском министерстве Европы и иностранных дел.

Французская помощь Армении идет по трем направлением, отмечает МИД. Во-первых, это срочная помощь. Франция еще в октябре в срочном порядке направила Армении команду хирургов и медицинского оборудования. Сейчас в Армению отправляются французские самолеты с гуманитарной помощью.

Первый грузовой самолет с гуманитарной помощью приземлился в Ереване в воскресенье, 22 ноября, сообщило посольство Франции в Армении. Отмечается, что на его борту — медицинское оборудование (в частности мобильный санитарный пункт, позволяющий принять до 500 человек), а также средства гигиены и одеяла, предназначенные для пострадавших от войны. Все расходы взяло на себя французское государство.

Cet avion affrété par le @CdCMAE /@francediplo achemine du matériel médical et des médicaments, pour renforcer les capacités du système de santé arménien, ainsi que des produits de première nécessité pour les personnes déplacées du Haut-Karabakh qui se trouvent actuellement en 🇦🇲 pic.twitter.com/45MRKCdCh6 — France en Arménie (@AmbaFR_Armenie) November 22, 2020

Второй гуманитарный рейс запланирован на пятницу, 27 ноября. Его груз будет состоять из государственных средств, пожертвований от ассоциаций солидарности с Арменией (в частности Фонда Азнавура и Всеобщего армянского благотворительного союза), гуманитарных НКО и фондов частных компаний. Доставку груза будет курировать бывший член сборной Франции по футболу армянского происхождения, чемпион мира Юрий Джоркаефф.

Во-вторых, речь идет об усилении сотрудничества между больницами Франции и Армении, на что выделяет средства МИД Франции. Сообщается, что задействованы уже медицинские учреждения Парижа, Марселя и Лиона.

В-третьих, Франция финансово поддержит проекты гуманитарных организаций и Объединенных Наций на территории Армении.

Как подчеркивает МИД, «Франция полностью мобилизована для достижения долгосрочного разрешения этого конфликта в рамках своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США».

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