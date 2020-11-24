Эмманюэль Макрон представил план по смягчению локдауна в три этапа

Эмманюэль Макрон выступил во вторник, 24 ноября, с обращением к нации. Президент Франции представил трехэтапный план смягчения карантинных мер. Ожидается, что в полной мере карантин будет снят уже после 20 января. Это уже шестое обращение Макрона к нации с момента начала пандемии.

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Как заявил французский лидер, в настоящий момент количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией значительно снизилось, и пик второй волны эпидемии пройден. Однако, несмотря на то что распространение вируса удалось затормозить, он продолжает активно циркулировать.

Макрон напомнил, что жертвами пандемии во Франции стали уже 50 тысяч человек, и в некоторых регионах страны ситуация остается напряженной. Он призвал французов «продолжать начатые усилия».

♦ Первый этап снятия карантинных ограничений начнется утром в субботу, 28 ноября. С этого дня будут разрешены прогулки в течение трех часов и в радиусе 20 километров, а также занятия для школьников на открытом воздухе. Однако в стране по-прежнему будет действовать система пропусков.

Начиная с субботы, в стране также откроются все магазины, библиотеки и архивы.

♦ 15 декабря начнет действовать второй этап снятия ограничений. С этого дня во Франции откроются музеи, театры, кинотеатры, а также места отправления культа. Рестораны, бары, кафе, дискотеки и спортивные клубы останутся закрытыми. С 21 часа до 7 часов утра будет действовать комендантский час. Исключение будет сделано лишь для вечера рождественского сочельника 24 декабря и вечера 31 декабря.

Президент призвал французов к ответственности и отметил, что рождественские каникулы в этом году не будут «похожи на обычные». Так, в этом году в декабре закрытыми останутся горнолыжные курорты. Макрон отметил, что надеется на открытие зимних станций в январе.

♦ Наконец, третий и последний этап снятия ограничений вводится 20 января при условии, что число выявленных случаев заражения не будет превышать пяти тысяч в день. С этого дня в стране должны открыться рестораны, бары и спортивные клубы.

«Необходимо сделать все для того, чтобы избежать третей волны и третьего локдауна», — заявил Макрон.

Президент также подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 во Франции не будет обязательной, но кампания по вакцинации начнется уже в декабре-январе и «будет быстрой и массовой». Кроме того, как пообещал Эмманюэль Макрон, начиная с января, результаты тестов на коронавирус будут объявляться в течение суток.

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