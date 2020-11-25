Смягчение локдауна во Франции: не более 30 человек на мессе, магазины смогут работать в воскресенье

После того, как во вторник, 24 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон представил трехэтапный план смягчения локдауна, 25 ноября продолжают уточнятся условия снятия ряда ограничительных мер.

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Магазинам, которые смогут возобновить работу уже 28 ноября, разрешат принимать покупателей и по воскресеньям вплоть до католического Рождества. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр 25 ноября в интервью радиостанции France Inter. В министерстве полагают, что таким образам магазинам удастся хотя бы немного восполнить потери, понесенные из-за вынужденного закрытия на повторный локдаун 30 октября, — традиционно для небольших магазинов во Франции время перед новогодними праздниками является особенно доходным. Ле Мэр также подчеркнул, что в так называемый фонд солидарности будет выделяться около 1,6 млрд евро в месяц для поддержки организаций, оказавшихся закрытыми на локдаун. Ранее средства из фонда солидарности направлялись лишь организациям, в которых работает менее 50 сотрудников.

Католическое сообщество после обращения президента Макрона отметило, что его пожелания не были услышаны: в качестве смягчения ограничений для церковных организаций предусмотрено разрешение на проведение служб в присутствии прихожан, однако их количество не должно превышать 30 человек. Представители католической общины отмечают, что столь точное ограничение количества присутствующих на мессе не учитывает площади целого ряда церквей, способных при полном соблюдении санитарных требований принимать гораздо больше количество людей. Пресс-секретарь правительство Габриэль Атталь в эфире Europe 1 подчеркнул, что правила должны быть ясными и едиными для всех.

Trente personnes par célébration : les catholiques n’ont pas été entendus. La #CEF redit ce soir que les catholiques, conscients des enjeux sanitaires, sont capables de faire preuve d’une totale responsabilité dans l’application des règles de protection.

►https://t.co/GoAhxqnTuM pic.twitter.com/OatxkvGXjt — Église Catholique (@Eglisecatho) November 24, 2020

Железнодорожная компания SNCF сообщила, что с середины декабря и в течение всех новогодних праздников будет осуществляться 100% перевозок. Компания также продает сейчас 1,5 млн билетов по сниженным ценам на поезда в конце года.

Для того, чтобы рестораны и кафе, которые, согласно трехэтапному плану, смогут принять посетителей не раньше 20 января, сумели возобновить работу раньше президент Союза французских предпринимателей Medef Жоффруа Ру де Безье предложил отслеживать посетителей заведений общественного питания с помощью мобильного приложения. Об этом рассказал в эфире BFMTV, сославшись на британский опыт — в Великобритании планируется разрешить пабам и ресторанам открыться, если их посетители будут использовать особое приложение, фиксирующее их геолокацию.

AFP передает, что обращение Эмманюэля Макрона 24 ноября посмотрели более 29 млн зрителей во всей Франции. Анонс повторного локдауна 28 октября посмотрели почти 33 млн телезрителей.

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