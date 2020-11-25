Французский Сенат проголосовал по вопросу признания Нагорного Карабаха

Верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию по признанию Нагорного Карабаха. «За» высказались 305 сенаторов, против — 1, еще 30 воздержались.

Реклама Читать далее

Текст, который не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер, совместно предложили рассмотреть депутаты правой партии «Республиканцы», центристы (фракция UDI-Union centriste), Соцпартия, фракция CRCE (в основном, состоящая из коммунистов) и экологисты.

Против принятия документа в ходе обсуждения высказались представители ультраправой партии «Национальное объединение». Впрочем, в пяти поддержавших резолюцию фракциях состоит подавляющее большинство сенаторов — 294 из 348.

Это первый случай, когда орган власти во Франции призывает признать Нагорный Карабах, отметил Брюно Ретайо, председатель фракции «Республиканцы» после внесения предложения на повестку Сената.

«Это премьера. Почти двадцать лет назад, Франция первой из всех наций мира признала геноцид армян. И вероятно, мы будем первыми, кто 25 ноября проголосует за резолюцию, осуждающую действия господина Эрдогана и требующую также проведения международного расследования в отношении военных преступлений, совершенных, в частности, в Нагорном Карабахе, но главное — требующую признания Нагорного Карабаха», — объявил сенатор 19 ноября в эфире Sud-Radio.

В дебюте текста резолюции указывается, что она предложена для принятия с учетом статьи 34–1 Конституции Франции, Североатлантического договора 1949 г., соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 12 мая 1994 и соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 (подписанного президентом России Путиным, президентом Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном — Прим. RFI).

В тексте, в частности, говорится следующее:

— Учитывая то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы множит случаи провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции и других стран Европы;

— Учитывая то, что экспансионистская политика, проводимая Турцией, является основным фактором дестабилизации в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь на Южном Кавказе;

— Принимая во внимание, что подобная дестабилизация представляет собой угрозу для Франции и Европы в целом;

— <...> Что конфликт разворачивается на границах двух особенно нестабильных регионов мира — Кавказа и Ближнего Востока, и что он также несет в себе риск эскалации, потенциально затрагивающей региональные державы;

— Учитывая, что военная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии, которая началась 27 сентября 2020 года против населения Нагорного Карабаха <...>;

— Учитывая, что армянское население Нагорного Карабаха, когда оно находилось под властью Азербайджана, неоднократно подвергалось организованной резне (фр. massacre) <...>;

— Учитывая, что отчеты Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью при Совете Европы (ЕКРН) и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) свидетельствуют о невозможности для армянского населения свободно жить в Азербайджане;

— Полагая, как следствие, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантированы Республикой Азербайджан;

— Учитывая усилия, предпринимаемые с 1994 года Францией, в рамках Минской группы, в которой она является сопредседателем вместе с Россией и Соединенными Штатами с целью достижения мирного урегулирования в Нагорном Карабахе; <...> Полагая также, что этот процесс был надолго остановлен из-за того, что Азербайджан прибегнул к военному решению»;

Сенат Франции «осуждает военную агрессию Азербайджана, проведенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников и требует немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года;

— Призывает правительство (Франции — Прим. RFI.) оказывать массированную гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха <...> ;

— Предлагает правительству в рамках Минской группы отстаивать немедленное осуществление защиты населения путем развертывания под ее эгидой международных миротворческих сил в соответствии с рекомендациями мирного плана 2007 года;

— Предлагает правительству призвать к проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, в частности в отношении гражданского населения, а также применения оружия, запрещенного международным правом;

— Призывает правительство сделать все возможное для того, чтобы в рамках Минской группы <...> можно было бы без промедления возобновить переговоры о долгосрочном и согласованном урегулировании конфликта, которое обеспечило бы восстановление границ, определенных в 1994 году, безопасность армянского населения и право на возвращение перемещенных лиц, а также сохранение культурного и религиозного наследия Армении;

— Предлагает правительству извлечь все дипломатические выводы из роли, которую играют турецкие власти, и рассмотреть со своими европейскими партнерами самые решительные ответные меры;

— Призывает правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров в целях установления прочного мира».

Накануне этого голосования, как сообщил телеканал Public Senat, в комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента Франции «за закрытыми дверями» заслушали послов Армении и Азербайджана. Председатель комиссии Кристиан Камбон подчеркнул важность принятия этой резолюции, несмотря на ее символическое значение. «Это важно, потому что Франция была не на высоте там, где должны была быть», — заявил сенатор.

В Азербайджане еще до принятия резолюции инициативу французских депутатов осудили представители всех политических партий, опубликовав 25 ноября осуждающую декларацию (здесь — на французском). Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, в свою очередь, о том, что «последние заявления официальных структур Франции были односторонними и предвзятыми». «Мы можем понять, что важным фактором является наличие армянской диаспоры во Франции, но официальная позиция страны должна опираться на нормы и принципы международного права, а также на принципы, вытекающие из государственной ответственности», — цитирует заявление министра издание Vesti.az. Господин Байрамов также отметил, что нейтральность – фундаментальное условие для того, чтобы быть посредником в рамках Минской группы, отмечает это азербайджанское издание.

Незадолго до принятия резолюции сенаторами, в Елисейском дворце выразили желание, чтобы Минская группа «играла полную роль в установлении методов контроля» за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом было заявлено после того, как президент Макрон 19 ноября провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В то же время выступивший перед голосованием в Сенате государственный секретарь по вопросам туризма, французов за рубежом и франкофонии при МИД Франции Жан-Батист Лёмуан, поддержав многие пункты революции сенаторов, отметил, что одна страна не может в одностороннем порядке решать вопрос признания Нагорного Карабаха, а это следует делать в ходе переговоров вместе с другими участниками процесса.

Как отметили ранее в Елисейском дворце, Франция выступает за международный контроль, чтобы обеспечить возвращение перемещенных лиц, доставку гуманитарной помощи, возвращение иностранных наемников (в частности, задействованных Турцией сирийцев), а также запуск «полноценного переговорного процесса» по статусу Нагорного Карабаха.

В Париже уверены, что трехстороннее соглашение от 9 ноября, подписанное президентом России Владимиром Путиным, премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, «должно быть закреплено» с «прояснением важных моментов», — в частности о продолжении мирных переговоров.

Агентство Reuters со ссылкой на администрацию президента Франции также сообщило, что в Париже опасаются, что Россия и Турция могут заключить сделку, чтобы исключить Запад из будущих мирных переговоров. В Париже также выражают опасения относительно роли Турции в миссии по поддержанию мира в зоне конфликта. Кроме того, в договоре о прекращении огня, подписанном Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября, Минская группа не упоминается вовсе.

По указанию президента Эмманюэля Макрона и министерства иностранных дел Франция реализует «структурный план помощи армянам, пострадавшим от военного конфликта в Нагорном Карабахе».

Как подчеркнули во французском МИДе, Франция «полностью мобилизована для достижения долгосрочного разрешения этого конфликта в рамках своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться