Франция: Национальное собрание приняло текст о пресечении дискриминации из-за акцента

Законопроект, в частности, предполагает наказание за факты дискриминации из-за акцента на рабочем месте. Некоторые из выступивших в Нацсобрании депутатов рассказали о «форме расизма» или «издевательствах» над собой из-за акцента.

Реклама Читать далее

В четверг, 26 ноября, нижняя палата парламента Франции подавляющим большинством проголосовала за законопроект о пресечении дискриминации по признаку акцента. Законопроект был принят в первом чтении, его также поддержало правительство. «За» его принятие проголосовало 98 депутатов, «против» – 3.

Текст проекта направлен на то, чтобы законодательно закрепить наказание за дискриминацию физических лиц из-за их акцента, так же как сейчас наказываются признанные факты дискриминации по расовому или половому признаку. Наказание подразумевает штраф в размере 45 000 евро и тюремное заключение сроком до трех лет.

Текст законопроекта был предложен депутатом межпартийной парламентской группы Кристофом Езэ, а дебаты перед его принятием были довольно «эмоциональными», отмечает агентство France-Presse. Так, депутат от Французской Полинезии Майна Саж назвала дискриминацию на почве акцента «формой расизма», рассказав о трудностях, с которыми могут столкнуться люди, говорящие с «южными интонациями». Депутат Патрисия Мираллес привела детские воспоминания о насмешках над своими родителями, приехавшими во Францию из Северной Африки. Другие депутаты осудили практику отстранения от эфира журналистов с сильным акцентом.

В то же время, депутат от департамента Атлантические Пиренеи (расположенного на юго-западе Франции), жители которого говорят с акцентом, смягчающим согласные звуки, заявил, что будет голосовать против текста. «Я не прошу благотворительности, я не прошу защиты, потому что я такой, какой я есть», – сказал он. А депутат Эмманюэль Менар (супруга мэра города Безье, известного своими крайне правыми взглядами), заявила, что ставить акцент на уровень «инвалидности» или расизма является «неуместным».

Выступивший от имени правительства министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сказал, что текст законопроекта является «очень убедительным»: «Это, конечно, не революция, но в принципиальной области мне кажется важным, чтобы никто не подвергался дискриминации из-за своего акцента», сказал он.

Законопроект направлен на содействие «разнообразию произношения во французском языке», «запрещая дискриминацию из-за акцента, которая существует, особенно, при выполнении профессиональной деятельности, связанной с публичными выступлениями». Составитель законопроекта Кристоф Езэ уточнил, что речь идет о наказании фактов дискриминации на рабочем месте, а не о простом «юморе» в отношении местных акцентов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться