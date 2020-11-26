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С 15 декабря из Франции легко можно выехать за границу: власти уточнили план снятия карантина

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Премьер-министр Жан-Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран (справа) во вреся объявления условий снятия санитарных ограничений. Париж. 26.11.2020
Премьер-министр Жан-Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран (справа) во вреся объявления условий снятия санитарных ограничений. Париж. 26.11.2020 REUTERS - POOL
RFI
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Премьер-министр Франции Жан Кастекс, вместе с несколькими министрами, в четверг, 26 ноября, «конкретизировал» и дополнил анонсы президента Макрона относительно постепенного снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, члены правительства рассказали, когда и на каких условиях можно будет путешествовать по Франции или поехать за границу, и как придется встречать Рождество и Новый год.

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В дебюте выступления Жан Кастекс отметил, что количество случаев заражения коронавирусом в последние дни снижается, что вызывает у правительства оптимизм — накануне постепенного снятия санитарных ограничений, которое должно начаться в ближайшую субботу, 28 ноября («первая фаза»), затем продолжиться 15 декабря и завершиться 20 января («третья фаза»).

28 ноября, как и анонсировал президент, будет открыто большинство торговых точек — с соблюдением «строжайшего санитарного протокола». В частности, магазины должны будут следить за тем, чтобы одновременно в них находилось ограниченное количество людей (на одного человека должно «приходиться» не менее 8 м² площади). Торговые точки площадью более 400 квадратных метров должны будут установить «системы подсчета» входящих, уточнил Ален Гризе, министр-делегат по вопросам малых и средних предприятий в министерстве экономики и финансов.

Одновременно с открытием большинства торговых точек, супермаркеты вновь смогут торговать «товарами не первой необходимости».

Что касается ресторанов и баров, то и по этому вопросу, как и заявлял президент, не стоит ждать изменений раньше 20 января. Как минимум до этого дня рестораны и бары останутся закрытыми, повторил премьер.

Но одновременно объявил, что для поддержки этого сектора, одного из наиболее пострадавших от кризиса, 2021-й год будет объявлен во Франции «годом французской гастрономии». «Я назначу квалифицированного человека, который подготовит это событие», — пообещал глава кабинета.

Объявил премьер и о новой финансовой помощи «наиболее пострадавшим отраслям экономики», а также людям, работающим не на полную ставку (тем, кто в минувшем году трудился менее 60% от минимального рабочего времени). Они получат «гарантированный минимальный доход» по 900 евро в течение следующих четырех месяцев. Эта помощь коснется 400 тысяч человек. Объявлена и дополнительная программа по предоставлению новых временных рабочих контрактов 20 тысячам студентов: также на четыре месяца, «по 10 часов в неделю». Государство потратит на программу 50 миллионов евро.

Были уточнены и условия занятий спортом: по-прежнему нельзя заниматься в закрытых помещениях, а также «практиковать коллективные и контактные виды», уточнил премьер-министр: «Но вы можете бегать и заниматься индивидуальными видами на открытом воздухе: например, теннисом, верховой ездой, легкой атлетикой или гольфом».

С 28 ноября также снова можно будет совершать «просмотры объектов недвижимости» и «заниматься на курсах вождения».

Будут разрешены и церковные церемонии — «сначала с участием не более 30 человек», а затем, «постепенно», мы уточним правила с учетом размера зданий, пообещал глава правительства.

С 15 декабря можно будет снова посещать театры, кинотеатры и музеи — правда, их работа должна заканчиваться до 21 часа.

С учетом того, что 15 декабря вместо карантина будет снова введен комендантский час (с 21:00 до 7:00) возникает вопрос, как люди будут возвращаться с представлений к себе домой, напомнила министр культуры Розлин Башло, пообещав в связи с этим, что сотрудники полиции «будут проявлять терпимость». Достаточно будет показать им билет из кино или музея.

С 15 декабря будут снова открыты и консерватории, и музыкальные школы. Под запретом пока останутся только курсы пения, возобновление которых в правительстве Франции пока считают «слишком рискованным», отмечает издание Huffington Post.

Наконец, с 15 декабря можно будет свободно перемещаться по континентальной Франции, а для поездок на Заморские территории (или возвращения с них) необходимо будет предоставить негативный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления. «Поездки за границу тоже станут возможными, но, с учетом быстрого изменения эпидемиологической обстановки в мире, стоит обязательно проверять информацию и рекомендации» (насчет каждой страны) на сайте МИДа Франции, подчеркнул Жан Кастекс.

Вечером и в ночь с 24 на 25 декабря и с 31 декабря на 1 января комендантский час не будет действовать, напомнил он, «но это не значит, что мы сможем праздновать Рождество и Новый год, как в прошлые годы». Премьер призвал сограждан к тому, чтобы они «не снижали бдительность»: «В частности, обязательно нужно будет ограничить число людей за столом. Ближе к праздникам мы уточним конкретные рекомендации».

В завершение премьер-министр пообещал, что уже на следующей неделе правительство представит «план вакцинации» от коронавируса во Франции, а также новые условия «стратегии» отслеживания и лечения заболевших.

 

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