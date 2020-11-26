С 15 декабря из Франции легко можно выехать за границу: власти уточнили план снятия карантина

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, вместе с несколькими министрами, в четверг, 26 ноября, «конкретизировал» и дополнил анонсы президента Макрона относительно постепенного снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, члены правительства рассказали, когда и на каких условиях можно будет путешествовать по Франции или поехать за границу, и как придется встречать Рождество и Новый год.

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В дебюте выступления Жан Кастекс отметил, что количество случаев заражения коронавирусом в последние дни снижается, что вызывает у правительства оптимизм — накануне постепенного снятия санитарных ограничений, которое должно начаться в ближайшую субботу, 28 ноября («первая фаза»), затем продолжиться 15 декабря и завершиться 20 января («третья фаза»).

Nous devons avancer par étape et donner de la visibilité. Mais nous ne pourrons franchir chacune de ces étapes que si la situation épidémique nous le permet, si l’évolution favorable que nous observons se poursuit, si la pression sur nos services hospitaliers se réduit. pic.twitter.com/EpFf7zH98M — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 26, 2020

28 ноября, как и анонсировал президент, будет открыто большинство торговых точек — с соблюдением «строжайшего санитарного протокола». В частности, магазины должны будут следить за тем, чтобы одновременно в них находилось ограниченное количество людей (на одного человека должно «приходиться» не менее 8 м² площади). Торговые точки площадью более 400 квадратных метров должны будут установить «системы подсчета» входящих, уточнил Ален Гризе, министр-делегат по вопросам малых и средних предприятий в министерстве экономики и финансов.

Одновременно с открытием большинства торговых точек, супермаркеты вновь смогут торговать «товарами не первой необходимости».

Что касается ресторанов и баров, то и по этому вопросу, как и заявлял президент, не стоит ждать изменений раньше 20 января. Как минимум до этого дня рестораны и бары останутся закрытыми, повторил премьер.

Les bars et les restaurants resteront fermés, jusqu’au 20 janvier.

Il s’agit d’une décision extrêmement difficile à prendre.

Mais elle est nécessaire et je m'en explique ↴ pic.twitter.com/YacIDnxd45 — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 26, 2020

Но одновременно объявил, что для поддержки этого сектора, одного из наиболее пострадавших от кризиса, 2021-й год будет объявлен во Франции «годом французской гастрономии». «Я назначу квалифицированного человека, который подготовит это событие», — пообещал глава кабинета.

Объявил премьер и о новой финансовой помощи «наиболее пострадавшим отраслям экономики», а также людям, работающим не на полную ставку (тем, кто в минувшем году трудился менее 60% от минимального рабочего времени). Они получат «гарантированный минимальный доход» по 900 евро в течение следующих четырех месяцев. Эта помощь коснется 400 тысяч человек. Объявлена и дополнительная программа по предоставлению новых временных рабочих контрактов 20 тысячам студентов: также на четыре месяца, «по 10 часов в неделю». Государство потратит на программу 50 миллионов евро.

Были уточнены и условия занятий спортом: по-прежнему нельзя заниматься в закрытых помещениях, а также «практиковать коллективные и контактные виды», уточнил премьер-министр: «Но вы можете бегать и заниматься индивидуальными видами на открытом воздухе: например, теннисом, верховой ездой, легкой атлетикой или гольфом».

С 28 ноября также снова можно будет совершать «просмотры объектов недвижимости» и «заниматься на курсах вождения».

Будут разрешены и церковные церемонии — «сначала с участием не более 30 человек», а затем, «постепенно», мы уточним правила с учетом размера зданий, пообещал глава правительства.

С 15 декабря можно будет снова посещать театры, кинотеатры и музеи — правда, их работа должна заканчиваться до 21 часа.

С учетом того, что 15 декабря вместо карантина будет снова введен комендантский час (с 21:00 до 7:00) возникает вопрос, как люди будут возвращаться с представлений к себе домой, напомнила министр культуры Розлин Башло, пообещав в связи с этим, что сотрудники полиции «будут проявлять терпимость». Достаточно будет показать им билет из кино или музея.

С 15 декабря будут снова открыты и консерватории, и музыкальные школы. Под запретом пока останутся только курсы пения, возобновление которых в правительстве Франции пока считают «слишком рискованным», отмечает издание Huffington Post.

Наконец, с 15 декабря можно будет свободно перемещаться по континентальной Франции, а для поездок на Заморские территории (или возвращения с них) необходимо будет предоставить негативный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления. «Поездки за границу тоже станут возможными, но, с учетом быстрого изменения эпидемиологической обстановки в мире, стоит обязательно проверять информацию и рекомендации» (насчет каждой страны) на сайте МИДа Франции, подчеркнул Жан Кастекс.

Вечером и в ночь с 24 на 25 декабря и с 31 декабря на 1 января комендантский час не будет действовать, напомнил он, «но это не значит, что мы сможем праздновать Рождество и Новый год, как в прошлые годы». Премьер призвал сограждан к тому, чтобы они «не снижали бдительность»: «В частности, обязательно нужно будет ограничить число людей за столом. Ближе к праздникам мы уточним конкретные рекомендации».

В завершение премьер-министр пообещал, что уже на следующей неделе правительство представит «план вакцинации» от коронавируса во Франции, а также новые условия «стратегии» отслеживания и лечения заболевших.

Les mesures de freinage que nous avons prises ont permis de ralentir nettement la circulation du virus.

Alors que nous comptions près de 45 000 nouveaux cas par jour début novembre, nous sommes redescendus, en moyenne sur les 7 derniers jours, à 17 000 cas par jour. pic.twitter.com/G9ULdfeAym — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 26, 2020

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