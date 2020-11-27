В Париже четверо полицейских избили человека: Макрон потребовал «внятных санкций»

Четверо полицейских были взяты под стражу и отстранены от выполнения служебных обязанностей после появления в соцсетях видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже. Президент Франции, политики и звезды спорта отреагировали на эту публикацию, заявив, что были шокированы жестокостью нападения, которое, по свидетельству потерпевшего, имело расистский характер.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон «глубоко шокирован» видеозаписью, на которой четверо полицейских избивают музыкального продюсера в Париже. Об этом 27 ноября сообщает Agence France-Presse, отмечая, что это — первая реакция Елисейского дворца на событие, которые вызвало негодование не только политиков и общества, но и звезд французского спорта. Президент вызвал накануне главу МВД и потребовал, чтобы в отношении виновных полицейских были приняты «очень внятные» санкции.

Происшествие получило широкую огласку после публикации 26 ноября видеозаписи, на которой запечатлена сцена избиения: четверо полицейских в течение 20 минут избивают музыкального продюсера Мишеля Зеклера прямо на пороге его студии звукозаписи в 17-м округе французской столицы.

Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.



La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.



Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. pic.twitter.com/vV00dOtmsg — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Зеклер подал жалобу в Главную инспекцию национальной полиции, указав, что во время избиения слышал от нападавших оскорбления расистского характера.

Нападение произошло 21 ноября. Как рассказал потерпевший, он возвращался в свою студию и увидел полицейских. Поскольку он был без маски, то поспешил войти в здание, чтобы избежать штрафа. Полицейские ворвались в студию вслед за ним и начали осыпать ударами. Его били кулаками, а также дубинками по голове. Нападение было столь жестоким, что, по словам Зеклера, он в какое-то время начал сомневаться в том, полицейские ли это, и стал звать на помощь.

Видео со сценой нападения, фотоснимками полученных травм и свидетельством Мишеля Зеклера было опубликовано сайтом Loopsider и быстро распространилось в соцсетях.

Вечером в четверг, 26 ноября, глава МВД Франции Жеральд Дарманен выступил в эфире телеканала France 2 и объявил, что потребует «увольнения» причастных к этому избиению полицейских, «как только правосудие подтвердит факты». Он обвинил правоохранителей в том, что те «запятнали форму республиканской полиции».

«Выходи, а то будем стрелять»

В пятницу, 27 ноября, сайт Loopsider опубликовал второе видео избиения Мишеля Зеклера, снятое с другого ракурса соседом со второго этажа. На нем происходящее видно со стороны улицы. Полицейские пытаются вывести потерпевшего из студии, бросают в прихожую здания гранату со слезоточивым газом, а после того, как потерпевший выходит, набрасываются на него, укладывают на землю и продолжают избивать уже при помощи подъехавшего подкрепления. Зеклер лежит на земле и кричит: «Помогите!». По свидетельству соседа, он слышал, как полицейские кричали: «Выходи, а то будем стрелять».

C’est une nouvelle pièce que nous apportons au dossier de l’agression de Michel Zecler.

Cette vidéo d’un voisin montre sous un autre angle l’agression et sa violence inouïe.

« Ils auraient pu le tuer. » pic.twitter.com/G60NtRNnC9 — Loopsider (@Loopsidernews) November 27, 2020

Видеозаписи с избиением чернокожего продюсера были опубликованы в момент, когда в стране разгорелась полемика вокруг принятия нового закона о безопасности, одна из статей которого запрещает снимать на видео полицейских в момент исполнения ими служебных обязанностей.

Видео с избиением также вызвало возмущение среди звезд французского спорта. Футболисты Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе, а также баскетболист Руди Гобер резко осудили произошедшее. «Моя Франция – не такая, моя Франция имеет принципы, ценности и законы. Нет расизму», — написал Килиан Мбаппе в своем аккаунте в Instagram.

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