«Закон о глобальной безопасности»: «раскол» во власти, Франция — в ожидании акций протеста

История с принятием в парламенте Франции законопроекта о «глобальной безопасности» может обернуться политическим кризисом. В дни рассмотрения документа, который, как говорят власти, должен защитить сотрудников правопорядка, сама полиция продемонстрировала примеры насилия. И это — на фоне и так уже высокого уровня протестов против закона.

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В пятницу, 27 ноября, впервые стало известно о том, что в горячую полемику, в ходе которой критика закона соединяется с критикой полицейского насилия, публично вмешался президент Макрон.

В Елисейском дворце заявили, что президент «очень шокирован» кадрами, запечатлевшими, как трое полицейских (к которым на подмогу затем пришел еще один) избивают прямо в его парижской музыкальной студии продюсера Мишеля Зеклера, которого они якобы увидели на улице без маски.

Как сообщили в администрации Макрона, президент разговаривал о произошедшем с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном — по телефону, затем — очно. По данным радиостанции Europe 1, «президент предупредил министра» о недопустимости подобного поведения сотрудников правопорядка. Макрон «был в бешенстве», когда увидел эти кадры, утверждает радиостанция. Президент потребовал, чтобы наказание виновников было «примерным», и подчеркнул, насколько важно сейчас добиться снижения градуса напряжения в обществе.

Но пока напряжение только выросло.

После распространения в интернете этой видеозаписи, наряду с кадрами жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября, главе МВД, который является одним из основных «проводников» закона о «глобальной безопасности», стало еще труднее защищать этот документ. Особенно — самую «противоречивую» статью 24 (запрещающую публиковать «изображения лица или любого другого элемента идентификации» полицейского или жандарма, снятого в ходе выполнения им служебных обязанностей, с целью «нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности»).

После публикации видео с избиением продюсера господин Дарманен объявил об отстранении полицейских от службы на время проведения расследования, и подчеркнул, что статья 24 должна остаться в законе, за который 24 ноября уже проголосовало в первом чтении Национальное собрание (388 голосов «за», 104 — «против», 66 — воздержались).

На январь запланировано голосование в Сенате.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен во время рассмотрения закона в Нацсобрании. 20.11.2020 AFP - BERTRAND GUAY

Впрочем, министр внутренних дел заявил о готовности несколько «видоизменить» статью. Затем это намерение подтвердил премьер-министр Жан Кастекс, заявив о намерении создать «независимую» комиссию для доработки спорной нормы.

Но этот анонс вызвал недовольство уже внутри самого правящего большинства. Против создания комиссии высказался председатель Нацсобрания Ришар Ферран, свое «удивление» высказал глава президентской фракции «Вперед, Республика!» в нижней палате Кристоф Кастанер. Несогласие с решением создать комиссию высказал и председатель Сената Жерар Ларшер, представляющий оппозиционную правую партию «Республиканцы».

Протест председателей обеих палат парламента против создания «независимой комиссии» вызван тем, что обычно для обсуждения спорных статей принято создавать «смешанную паритетную комиссию», состоящую из семи депутатов и семи сенаторов.

Только вырос за последние дни и уровень критики со стороны противников принятия законопроекта — журналистских профсоюзов, правозащитников, представителей левых оппозиционных партий и движений.

Представители журналистских профсоюзов и правозащитники, которые в понедельник, 23 ноября, были на переговорах с Жеральдом Дарманеном, покинули здание МВД, ни о чем не договорившись, и заявив, что требуют встречи с премьер-министром Кастексом.

Представители журналистских профсоюзов и правозащитных организаций только что покинули здание МВД после неудавшихся переговорой с министром Дарманеном. Париж. 23.11.2020 © Yury SAFRONOV, RFI

В четверг профсоюзы уже объявили, что отказываются от встречи с премьером — в знак протеста против того, что столичная префектура запретила (по соображениям «санитарной безопасности») проведение протестного марша в Париже в эту субботу, 28 ноября — от площади Республики до площади Бастилии. Впоследствии префектура изменила свое решение и разрешила проведение акции.

При этом профсоюзы и правозащитные организации, объединившиеся для протеста против принятия закона в коллектив «Stop loi Sécurité globale» («Стоп закону о глобальной безопасности») уже направили префекту полиции Парижа Дидье Лальману письмо о том, что намерены провести марш, несмотря на официальный запрет.

Так что субботняя общенациональная акция протеста против закона о «глобальной безопасности» (уже третья по счету — две предыдущие состоялись 17 и 21 ноября) обещает быть напряженной. Манифестации ожидаются в десятках городов Франции.

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