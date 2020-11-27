Пандемия заговоров: почему теории заговора вокруг COVID-19 стали мейнстримом?

Коронавирус был создан Билл Гейтсом, который намерен чипировать людей. Хотя, возможно, это утечка бактериологического оружия из китайской лаборатории. А карантин — продукт заговора мировой закулисы с целью передела экономических интересов. Пандемия COVID-19 стала настоящей машиной по производству и распространению теорий заговора и фейков. О том, почему так происходит, русская служба RFI поговорила с французскими и российскими экспертами.

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Почему вокруг пандемии столько теорий заговора и как с этим бороться?

Вечером 24 ноября Эмманюэль Макрон выступал с очередным, шестым по счету с начала пандемии, обращением к нации. Французский лидер представил поэтапный план выхода из второго локдауна, который в настоящий момент действует в стране. В конце своей речи Макрон призвал французов «не опускаться до теорий заговора, релятивизма и мракобесия», а доверять научным знаниям, продолжать «придумывать, творить и предпринимать». В этом, по его словам, и заключается «мощь французского духа».

То, что президенту Франции пришлось упомянуть о «теориях заговора» в столь официальном обращении к нации, говорит о том, что эта тема за последние месяцы действительно стала крайне проблемной и не замечать масштаб происходящего больше невозможно.

«Нынешний период особенно благоприятен для фейковых новостей и еще больше — для теорий заговора, говорит журналист Реми Бане, работающий в отделе фактчекинга агентства AFP. — Мы переживаем масштабный санитарный кризис — отчасти необъясненный. Теории заговора обычно дают очень простые объяснения сложным феноменам. Так происходит и сейчас. Мы точно не знаем, откуда вирус появился. Теории заговора дают на это ответ: вирус был намеренно создан в лаборатории. Мы также не знаем — сколько еще продлится эпидемия. Теории заговора дают ответ: она закончится, когда часть людей будет порабощена, когда половина населения планеты будет уничтожена. Это теории выглядят как бред. Но так как у властей, у СМИ нет ответа на эти вопросы, теории заговора заполняют собой эту брешь. Теории заговора соблазнительны, потому что дают ответ на все. А если нет фактов, подкрепляющих эти теории, — не страшно. Ведь те, кто стоит за заговором, скрывают факты».

Французский Hold-Up VS российский «Бесогон-ТВ»

В последние недели бурную полемику во Франции вызвал выход документального фильма Hold-up. Это почти трехчасовое видео, авторы которого обещают рассказать зрителю «тайную историю» пандемии коронавируса. Главная теория, которую продвигает Hold-Up — коронавирус в своих целях использует некая тайная группа элит. То ли для того, чтобы поработить человечество, то ли для того, чтобы его уничтожить — это остается тайной даже после трех часов просмотра. Никаких доказательств этой версии в фильме не приводится.

За две недели с момента выхода видео Hold-up посмотрели миллионы человек. Оценить точное количество просмотров невозможно: фильм был быстро удален с платформы Vimeo, которая сначала запустила платный показ фильма, а потом отказалась от него, и стал распространяться на сервисах для стриминга и в соцсетях.

«Наши опросы показали, что от 20 до 25% людей являются сторонниками минимум пяти теорий заговора. Каждый пятый во Франции — это больше 10 миллионов человек. Минимум в одну теорию заговора верят почти 8 человек из 10. Тот же набор вопросов мы в прошлом году задавали респондентам в Германии, Англии и США. Оказалось, что в определенные теории верят меньше или больше в зависимости от страны. Но общие показатели очень даже сравнимы», — говорит основатель французского портала по отслеживанию теорий заговора Conspiracy WatchРюди Райштадт.

В России схожим с Hold-up успехом пользовался выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство?». В этом ролике Михалков рассказывал о якобы готовящемся чипировании всего населения планеты, которое собирается провести американский миллиардер Билл Гейтс. В YouTube видео посмотрели более 6,5 миллионов раз. Выпуск также четыре раза показали по телеканалу «Россия-24», однако два повтора перенесли на непопулярное время. Сам Михалков назвал это цензурой.

«Интересно, что на эту же тему показали программу “Человек и закон”, и она до сих пор доступна, никто ее не снимал с эфира и с сайта телеканала, —говорит спецкор издания The Insider Анастасия Кириленко. — В этом выпуске делается вывод о том, что Билл Гейтс собирается сократить население Земли с помощью этого вируса. От прививок Билла Гейтса уже якобы умерли сотни тысяч людей в странах третьего мира, и вот он собирается и дальше продолжать свою коварную деятельность по умерщвлению людей».

«Специфика России и вообще всех стран, похожих на Россию — это отсутствие доверия в обществе, — подчеркивает российский биолог и научный журналист Андрей Бабицкий. — Никто не доверяет правительству, никто не доверяет врачам. Одни и те же врачи сначала выходят и говорят: у нас у Навального случился гипогликемический кризис, а потом говорят: и, кстати, боритесь с коронавирусом вот так. Я напомню, что в официальных рекомендациях Минздрава по борьбе с коронавирусом долгое время в списке рекомендованных препаратов находился "Арбидол". Всем давно известно, что это средство, не имеющее доказанной противовирусной активности. Когда Минздрав выпускает такую рекомендацию, то даже образованный человек ему не верит. А обычный человек просто не верит: ни правительству, ни властям, никому».

Французский фактчекер Реми Бане в беседе с RFI отмечает, что в случае теорий заговора битва идет не на территории фактов, а на территории верований. Бороться с верованиями, которые вообще никак не связаны с фактами, практически невозможно: они не поддаются фактчекингу: «Теории заговора настолько далеки от фактов, что невозможно дать на них связанный с фактами ответ. Невозможно дать такой ответ, когда нам доказывают, что журналисты сами — часть заговора, что они продались политикам, которые продались Биллу Гейтсу, который тоже кому-то продался».

По словам Рюди Райштадта, эти теории воскресают и распространяются в том числе благодаря видео в соцсетях. В этом смысле показательно выглядит пример теории о плоской Земле, которая воскресла именно в эпоху YouTube. «В Facebook сейчас есть несколько групп плоскоземельщиков. И это не пародийные группы, не шутки, а именно люди, которые действительно верят, что Земля плоская. В них нет миллионов участников, только по нескольку тысяч максимум. Это не так много. Но десять лет назад таких групп не было совсем. А сейчас — это тема, — поясняет Райштадт. — Сегодня существует глобальное сообщество плоскоземельщиков, которые ежегодно встречаются, устраивают конференции. Целый ряд YouTube-блогеров, которые поддерживают теории заговора, дошли до идеи, что Земля плоская. И даже у плоскоземельщиков есть аргументы! Например, они объясняют, что в Антарктиду могут поехать только ученые, потому что от нас ее скрывают, это заговор — чтобы мы не увидели, что Антарктида — это не Южный полюс, а барьер, окружающий диск, на котором мы все находимся».

Виноваты ли соцсети в распространении фейков и теорий заговора?

Однако, фейки и теории заговора — это не специфическая проблема нашего цифрового века, говорят эксперты, опрошенные RFI.

«В XIV веке эпидемия чумы уничтожила около трети населения Европы. Эпидемия сопровождалась масштабными еврейскими погромами и преследованиями прокаженных. За этим стояла идея, что евреи и прокаженные специально отравляли колодцы. Миф об отравлении колодцев, как видите, не новый, он не связан с интернетом», — напоминает Рюди Райштадт из французской организации Conspiracy Watch.

«Если взять более близкий нам пример — СПИД — в 1980-х появились теории заговора, которые раздувало КГБ. Советские спецслужбы не выдумали сами слухи, но поддерживали и раздували их: это все подробно задокументировано. Теории заговора существовали вокруг вируса Зика, Эболы. А десять лет назад, в 2009-2010 годах, они появились вокруг вируса гриппа H1N1. И эти теории заговора близки нынешним, связанным с пандемией COVID-19».

О средневековых теориях напоминает и российский научный журналист Андрей Бабицкий. Он вспоминает, как описывал фейки конца XVII века автор «Робинзона Крузо» Даниэль Дефо в романе «Дневник чумного города», написанном в 1722 году.

«Каждый раз, когда возникает эпидемия, возникает безумное количество ложных новостей, фейк-ньюс, вранья, шарлатанства и т.д. Во время эпидемий прошлого гугеноты жгли католиков, католики жгли гугенотов, иногда те и другие жгли евреев, обвиняя их в том, что они распространяют болезни, — говорит Бабицкий. — Самое мощное описание оставил Даниэль Дефо, который ребенком пережил чуму в Лондоне в 1667 году. На каждом столбе висят какие-то бумажки: "чудодейственные средства от чумы", "почти все выживают", "доктор из Амстердама вылечил всех, теперь он будет у нас на гастролях на три дня" и т.д. Мы точно знаем, что это не так, что тогда не умели лечить чуму. И Дефо это уже понимал. Но что еще делать? Вот ситуация, в которой, во-первых, ты рискуешь умереть, твои родственники умирают. Чтобы спасти их и себя ты должен бросить тех, кого ты любишь и спрятаться где-то на много месяцев в деревне. Дети бросают родителей, родители детей, а слуги господ. Это вечная, повторяющаяся тема из описаний чумы: распадается семья, потому что все должны спрятаться. Для ответственного жителя Флоренции 1348 года или Лондона 1667 года это большая трагедия. В этой ситуации он начинает искать ответ на свои вопросы и находит то, что висит на заборе».

Нужно ли бороться с фейками?

«Во всех крупных СМИ созданы отделы фактчекинга, и популярность таких рубрик растет. Созданы механизмы по борьбе с фейками в соцсетях. Очень часто распространяется какая-то полуправда. Людям хочется разобраться, что на самом деле случилось. Прямые запреты, видимо, ни к чему не приведут. Нужно делать фактчекинг и публиковать результаты», — считает Анастасия Кириленко.

Говоря о ситуации в России, Андрей Бабицкий подчеркивает: в первую очередь необходимо перестать врать. «Фейки сами по себе никогда не являются проблемой, — полагает научный журналист. — Проблемой является вакуум доверия к официальной экспертизе. В России эта официальная экспертиза полностью себя дискредитировала. Мы не верим ни одну слову Собянина, Голиковой и остальных, и поэтому мы в целом склонны искать другие объяснения, мы в целом склонны думать, что они хотят заработать на эпидемии, потому что они хотят заработать на всем. Эту репутацию надо изменить. И если, и когда эта репутация изменится, мы, жители Москвы и России, будем гораздо меньше верить в фейки».

Во Франции сегодня ведутся споры о том, нужно ли привлекать к уголовной ответственности тех, кто распространяет фейки и теории заговора. Ряд экспертов уверены в контрпродуктивности подобной меры. Они полагают, что наказания и запреты лишь повысят популярность теорий заговора. Основатель Conspiracy Watch Рюди Райштадт считает, у профильных НКО должна быть легальная возможность подавать в суд на распространителей таких теорий, которые порой могут представлять общественную опасность.

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