Во Франции прошли массовые манифестации против закона «о глобальной безопасности»

В Париже "Марш свободы" против закона "о глобальной безопасности" начался на площади Республики. 28 ноября 2020 г.

В субботу, 28 ноября, по всей Франции состоялись многочисленные манифестации против закона «о глобальной безопасности». В Париже «Марш свободы» прошел между площадью Республики и площадью Бастилии.

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Всю неделю напряжение вокруг вопроса о принятии закона «о глобальной безопасности» и, в частности, его спорной 24 статьи, запрещающей снимать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей, возрастало, особенно после появления в соцсетях кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября и видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже.

Статья 24, получившая одобрение со стороны полицейских профсоюзов, вызывает протест у защитников общественных свобод, в частности, у французских журналистов, которые рассматривают ее как «диспропорциональную атаку» на свободу слова и информации.

Кроме того, публикацию изображений полицейских считают необходимой представители парижских пригородов, которые активно поддерживают дискуссию о расизме в полиции.

Зайдя в тупик, правительство решило создать независимую комиссию для окончательной редакции текста спорной статьи, и на этот раз вызвало гнев парламентариев. Главы Сената и Национального собрания выразили протест против создания такой комиссии. «Возложение такой миссии на внешний орган будет представлять собой атаку на парламент, который один имеет право писать и принимать законы», — заявил председатель Национального собрания Ришар Ферран.

После этого в пятницу, 27 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс был вынужден отказаться от идеи создания внешней комиссии.

В Париже префектура полиции поначалу запретила марш, разрешив лишь собрание на площади Республики, но административный суд Парижа отменил это решение. О своем участии в парижском «Марше свободы» заявили около сотни депутатов столичного региона Иль-де-Франс, профсоюзы журналистов, НПО, Ассоциация судебной прессы, представители Лиги прав человека (LDH) и другие организации.

Накануне манифестации префект полиции Парижа Дидье Лальман (Didier Lallement) призвал полицейских «удерживать республиканскую линию» и не поддаваться сомнениям, гневу или страху.

В Париже манифестация проходила мирно, пока на подходе к площади Бастилии к ней не присоединились радикалы из организации Black Bloc, которые построили баррикаду на пересечении бульвара Бомарше и улицы пастора Вагнера и вступили в стычку с полицией. Полиция применила слезоточивый газ.

Манифестации также прошли в Ренне, Лилле, Нанте, Монпелье и других городах страны. Напомним, что в прошлую субботу в манифестациях приняло участие около 22 тысяч человек. По предварительным данным, сегодняшние манифестации были более многочисленными.

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