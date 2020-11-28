Протесты против закона о «глобальной безопасности»: в Париже подожгли фасад банка Франции

Акции протеста проходили мирно, однако после в их ход вмешались активисты движения Black Bloc

В Париже во время протестов против закона о «глобальной безопасности» неизвестные подожгли фасад Банка Франции на площади Бастилии. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает агентство France-Presse. На снимках с акции протеста видно, что участники беспорядков совершили несколько поджогов.

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Как пишет LCI, пожарным удалось справиться с огнем. О раненых и погибших не сообщается. Находились ли люди внутри здания банка Франции в момент возгорания, неизвестно.

По данным СМИ, участники беспорядков нанесли на здание банка Франции «антикапиталистические надписи». Двое человек также сфотографировались на фоне горящего фасада с баннером «Полицейскому насилию — стоп».

Manifestation contre la loi sécurité globale : les casseurs mettent le feu à la Banque de France pic.twitter.com/KXPDuENiDp — CNEWS (@CNEWS) November 28, 2020

Здание банка Франции уже становилось целью активистов, выступающих против властей и капитализма. В 2017 году фасад учреждения поджег художник Петр Павленский. Он объяснил свою акцию тем, что Банк Франции является символом, а сегодня в стране «банкиры заняли место монархов».

По данным префектуры полиции Парижа, неизвестные также подожгли ресторан, расположенный на площади Бастилии, а участники беспорядков мешали пожарным тушить огонь. Также активисты перевернули грузовик и подожгли газетный киоск.

Ранее сообщалось, что в столкновениях с полицией 28 ноября принимали участие члены радикального движения Black Bloc. Представители полицейского профсоюза отметили, что их было около двух тысяч.

Напомним, массовые выступления против закона о «глобальной безопасности» и полицейского насилия прошли в субботу в нескольких крупных городах Франции. В Парижа, по данным властей, в акции, которая вначале проходила мирно, приняли участие 46 тысяч человек.

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