«Ты умрешь, как Самюэль Пати»: суд Ниццы отправил в тюрьму угрожавшего учителю

Во Франции суд Ниццы приговорил к 18 месяцам тюремного заключения молодого человека, угрожавшего смертью учителю. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает газета Nice-Matin.

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19-летний обвиняемый, имеющий диплом о профессиональном обучении и не являющийся учеником школы, узнал в социальных сетях об инциденте, произошедшем в одном из классов молодого учителя. Учитель потребовал объяснений от некоторых учеников, уличенных в жульничестве во время теста, предназначенного для подготовки к выпускным экзаменам.

Обвиняемому удалось получить адрес личного аккаунта учителя в другой социальной сети. По этому адресу он отправлял угрозы, обещая учителю, что он «умрет, как Самюэль Пати». Учитель был вынужден прекратить занятия и уничтожить адрес электронной почты. Его адвокат говорит, что его «клиент прожил две очень трудных недели», пока полиция не вычислила преступника.

Во время состоявшегося накануне судебного заседания обвиняемый, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, попытался объяснить, что его действия были «шуткой», которой он хвастался перед приятелями.

Ему были предъявлены обвинения по статьям «публичное оправдание террористических актов в социальных сетях» и «угроза убийством». Максимальный срок наказания по этим статьям составляет семь лет тюремного заключения. Наказание вступило в силу с момента вынесения приговора, обвиняемый может обжаловать приговор в течение десяти дней.

Прокурор Ксавье Боном сказал, что после нападения 29 октября в Ницце было открыто около двадцати дел по статье «оправдание терроризма». В частности, к 18 месяцам тюрьмы был приговорен мужчина, угрожавший прохожим вблизи базилики Нотр-Дам, в которой произошел теракт.

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