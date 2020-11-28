Французские журналисты выступили с протестом против «полицейской цензуры»

Манифестация в Париже против закона о глобальной безопасности, 28 ноября 2020 г.

В субботу, 28 ноября, французские журналисты, создатели документальных фильмов, главы информационных каналов и режиссеры выпусков теленовостей опубликовали совместное заявление, направленное против принятия закона «о глобальной безопасности» и в защиту права на информацию.

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«Попытки контролировать наши съемки со стороны государственных властей (полиции, правосудия, пенитенциарной администрации и особенно жандармерии) никогда не были такими острыми», — говорится в заявлении, опубликованном на платформе социальной журналистики medium.com.

Авторы заявления подчеркивают, что служба коммуникации национальной полиции страны отныне требует от новостных каналов до съемки полицейских при исполнении обязанностей подписать соглашение, позволяющее полиции предварительно просматривать материал для утверждения, что неминуемо приведет к полицейской цензуре. В частности, текст такого соглашения указывает журналистам, что «записи не должны подрывать имидж национальной полиции или включать сцены, которые можно было бы считать шокирующими» и указывает, что «ни один отрывок не может транслироваться без согласия представителей полиции».

Таким образом «договоры о съемках, первоначально созданные для безопасности людей или учреждений в строго конкретных случаях, полностью лишаются своей первоначальной сути».

«Требуя проверки наших репортажей и документальных фильмов, государственные органы хотят предоставить себе право на цензуру. Ни один журналист, призванный свободно информировать общественность, не может с этим согласиться», — говорится в заявлении.

Заявление подписали представители крупнейших французских телевизионных каналов, таких как TF1, France 2, France 3, M6, BFMTV, France 24, Arte, TMC и многие другие.

Les rédactions réunies avant le début du cortège contre la #PPLSecuriteGlobale pic.twitter.com/xjQIs0XF80 — Manuel Jardinaud (@manujar) November 28, 2020

Отстаивая свободу прессы, редакции основных французских СМИ объединились и в ходе манифестаций против закона «о глобальной безопасности», которые прошли 28 ноября в Париже и в других городах Франции.

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