Лауреат Гонкуровской премии будет объявлен в видеоформате

В понедельник, 30 нобяря 2020 года, будут объявлены лауреаты самой старой и самой престижной французской литературной награды – Гонкуровской премии

В понедельник, 30 ноября, будет объявлен лауреат самой старой и самой престижной французской литературной награды — Гонкуровской премии. По традиции в тот же день вручат и еще одну литературную награду — премию Ренодо.

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Напомним, что ноябрь и декабрь — два важных месяца для французской книготорговли. В ноябре во Франции вручаются главные литературные премии, в том числе Гонкуровская — за вручением наград традиционно следует рост продаж. Ранее организаторы Гонкуровской и некоторых других крупных премий заявили, что отложат объявление лауреатов до открытия книжных магазинов, — в знак солидарности.

После открытия магазинов «товаров не первой необходимости», в том числе и книжных, вручение премии стало возможным. Правда, из-за эпидемии коронавируса оно впервые пройдет в виртуальном формате, а не в ресторане «Друан» (Drouant) — в отличие от книжных магазинов рестораны во Франции по-прежнему остаются закрытыми.

«Мы очень огорчены тем, что мы лишены нашего дорогого Друана: ведь уже более 100 лет мы встречаемся в нем, чтобы вручить Гонкуровскую премию. Ну что же делать, как есть!» — заявил в пятницу каналу RTL президент Академии Гонкура Дидье Декуэн.

Парижский ресторан "Друан", в котором обычно вручается Гонкуровская премия Richard Bord/Getty Images

Имена лауреатов Гонкуровской премии будут объявлены прессе по видеоконференции в 12:30 (11:30 по Гринвичу), а спустя час станут известны победители премии Ренодо.

Главная литературная премия Франции, Prix Goncourt была учреждена в 1896 году и присуждается с 1903 года. Она вручается автору лучшего романа или сборника новелл года на французском языке, не обязательно живущему во Франции. В этому году жюри предстоит выбрать из четырех финалистов. Неожиданной участницей этой подборки стала писательница из Камеруна Джаили Амаду Амаль с романом «Нетерпеливые» (Les Impatientes, издательство Emmanuelle Colas). Этот роман в 2019 году уже получил премию Orange Livre en Afrique.

Писательница из Камеруна Джаили Амаду Амаль RFI/Sébastien Jédor

В случае победы Джаили Амаду Амаль станет первым писателем из Субсахарской Африки, который получит Гонкуровскую премию.

Эрве Ле Телье с романом «Аномалия» (L’Anomalie, издательство Gallimard) включен в шортлист обеих премий, и Гонкуровской, и Ренодо. Французский писатель и лингвист, он является председателем международной литературной группы Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle, что примерно переводится как «мастерская потенциальной литературы»), в которую в свое время входили Раймон Кено, Жорж Перек и Итало Кальвино.

Другими конкурентами являются Камиль де Толедо (литературный псевдоним живущего в Берлине французского писателя Алексиса Миталя) с произведением «Новая жизнь Тезея» (Thésée, sa vie nouvelle, издательство Verdier) и Маэль Ренуар, чей роман «Историограф королевства» (Historiographe du royaume, издательство Grasset) на этой неделе проиграл в финале Премии Французской академии.

Гонкуровскую премию присуждают члены Гонкуровской академии, в которую входят десять известных литераторов Франции. Каждый из них имеет один голос и может отдать его за одну книгу, в случае равенства решающим является голос председателя. Только Мишель Турнье в 1970 году получил Гонкуровскую премию единогласно — за роман «Лесной царь». Один из самых известных писателей современной Франции, Мишель Уэльбек, стал лауреатом Гонкура лишь с третьей попытки (2010).

В 2008 году устав Гонкуровской академии изменился: теперь возраст членов жюри престижной Гонкуровской премии не должен превышать 80 лет. В этом году изменился и состав Гонкуровской академии. Журналист Бернар Пиво покинул пост президента Академии в конце 2019 года, его сменил Паскаль Брюкнер, наиболее известный русскому читателю по книге «Горькая луна». На смену ушедшей в начале 2020 года Виржини Депант пришла Камилла Лоранс.

С 1914 года «Гонкуровская десятка» встречается в ресторане «Друан» по первым вторникам каждого месяца (за исключением летних каникул) за обедом в салоне Goncourt на первом этаже. В 1961 году в качестве аналога креслам Французской академии была предложена идея выгравировать десять имен членов Гонкуровской академии на столовых приборах.

Салон, в котором встречаются члены "Гонкуровской академии" © julienbinz.com/DR

Согласно уставу, Гонкуровская премия может присуждаться автору только один раз в жизни. Единственным писателем, получившим Гонкуровскую премию дважды, был Ромен Гари. Второй раз он стал лауреатом премии за роман «Вся жизнь впереди», опубликованный под псевдонимом Эмиль Ажар.

Премия Ренодо, также очень престижна во Франции, она была создана в 1926 году. Эту альтернативную премию придумали 10 литературных критиков, которые, как гласит история, ожидали решения жюри Гонкура и страшно при этом скучали.

Лист финалистов «Renaudot-2020» включает в себя шесть авторов, это: Жан-Поль Энтовен, «То, что нравилось Бланш (Ce qui plaisait à Blanche, издательство Grasset), Ирен Френ, «Незначительное преступление» (Un crime sans importance, издательство Seuil), Мари-Элен Лафон, «История сына» (Histoire du fils, издательство Buchet-Chastel), Эрве Ле Телье, «Аномалия» (L’Anomalie, издательство «Gallimard»), Этьен де Монтети, «Великое испытание» (La Grande Epreuve, издательство Stock) и Энтони Палу, «Золотой серп» (La Faucille d’or, издательство Rocher).

Награда также ждет одного из трех эссеистов. В числе номинантов Доминик Фортье, «Бумажные города» (Les Villes de papier, издательство Grasset), Давид Ле Байи, «Другой Рембо» (L’Autre Rimbaud, издательство L’Iconoclaste) и Фредерик Пажак, «Вместе с Песоа» (Avec Pessoa, издательство Noir et blanc).

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