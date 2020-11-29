Прокуратура потребовала предъявить обвинения избившим музыкального продюсера полицейским

Прокуратура потребовала предъявить обвинения четырем полицейским, избившим музыкального продюсера Мишеля Зеклера в его студии. Как сообщил в воскресенье, 29 ноября, прокурор Парижа Реми Эйц, троих сотрудников правоохранительных органов, которые наносили удары по потерпевшему, могут оставить под стражей до суда, а еще одного полицейского — поместить под судебный контроль.

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После того, как издание Loopsider опубликовало видео с избиением Мишеля Зеклера, к громкому делу оказалось приковано внимание политиков, большинства СМИ и активистов, выступающих против закона о «глобальной безопасности» и полицейского насилия. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как полицейские без причины наносят десятки ударов по музыкальному продюсеру в его студии. Они зашли в помещение, увидев, что Зеклер шел по улице без маски.

Как рассказали в прокуратуре Парижа, в отношении полицейских проводится расследование по статьям «насилие со стороны представителя власти» и «дача ложных показаний». Им также могут предъявить обвинение по статьям, связанным с расизмом — по словам Зеклера, сотрудники полиции произнесли множество оскорблений в связи с его цветом кожи.

Прокурор Парижа Реми Эйц во время пресс-конференции, посвщяенной делу Мишеля Зеклера © France 24

Как отметил прокурор Парижа Реми Эйц, напавшие на музыкального продюсера полицейские признали, что применили излишнюю силу. Они объяснили свою агрессию «страхом», «паникой» и тем, что Мишель Зеклер оказывал сопротивление. При этом на кадрах, опубликованных СМИ, видно, что потерпевший не пытался скрыться от полиции, хотя и не вышел из студии, когда полицейские начали выталкивать его из помещения.

По итогам расследования прокуратура потребовала от суда поместить троих полицейских, участвовавших в избиении, под стражу. Еще одного подозреваемого, который кинул в студию Мишеля Зеклера гранату со слезоточивым газом, попросили поместить под судебный контроль.Он прибыл на место происшествия в качестве подкрепления и заявил, что не знал всех обстоятельств, связанных с операцией.

Ранее стало известно, что с Мишелем Зеклером связались представители Елисейского дворца. По данным Franceinfo, музыкальному продюсеру сказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает действия полицейских «постыдными».

Дело Мишеля Зеклера вызвало особый резонанс во Франции на фоне принятия Национальным собранием закона о «глобальной безопасности». Статья 24 документа предусматривает наказание в размере до одного года тюрьмы и 45 тысяч евро за публикацию изображения полицейского или жандарми с целью «нанесения ущерба его физической или психической неприкосновенности». По мнению противников закона, эта норма является «репрессивной» и приведет к фактическому запрету на съемку представителей власти.

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