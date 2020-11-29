Сирийский фотограф получил ранения во время манифестаций против закона «о глобальной безопасности»

Организациия StopLoisSécuritéGlobale, которая, в частности, объединяет союзы журналистов и правозащитные ассоциации, считает, что в Париже 28 ноября 2020 г. на улицы вышли 200 тысяч человек.

В ходе манифестаций против закона «О глобальной безопасности» был ранен сирийский фотограф Амир Аль-Хальби. Об этом вечером в субботу, 28 ноября, заявила организация «Репортеры без границ». Несмотря на то, что в целом демонстрации проходили мирно, пострадавшие есть с обеих сторон.

Реклама Читать далее

24-летний Амир аль-Хальби, независимый сирийский фотограф, получил удар полицейской дубинкой в лицо на площади Бастилия. Его фотографию из больницы поместил на своей странице в твиттере генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. «Такое насилие со стороны полиции недопустимо. — написал он. — Амир приехал из Сирии, чтобы получить убежище, как и несколько других сирийских журналистов. Страна, которая признает права человека, должна не нападать на него, а защищать его».

Place de la Bastille, ajd, le jeune photographe indépendant d’origine syrienne Ameer al Halbi, collaborateur de l'@AFP et de @polkamagazine, a été blessé au visage par un coup de matraque. Identifiable comme journaliste, il couvrait la #marchesdeslibertes (Photo Gabrielle Cezard) pic.twitter.com/3SJUm4C4Ii — Christophe Deloire (@cdeloire) November 28, 2020

«Было ясно, что мы фотографы, но нас прижали к стенке. Мы кричали: «пресса, пресса!» Демонстранты бросали в полицию камни, затем полицейские атаковали их дубинками, — рассказывает другой фотограф, Габриэль Сезар, которая была рядом с Амиром в этот момент. Амир был без шлема, ему сломали нос и разбили надбровную дугу, он был доставлен в больницу. «Он все время спрашивал, почему нельзя фотографировать», — добавляет Габриэль Сезар.

Амир Аль-Халиби сотрудничает с Polka Magazine и AFP, для AFP он освещал события в городе Алеппо в ходе сирийского конфликта. Он получил 2-ю премию в категории «Spot News» для World Press Photo в 2017 году. В Байе (где ежегодно чествуют военных корреспондентов) он получил премию приз «Regard des jeunes de 15 ans» за фотографию, сделанную для AFP. Во Францию он приехал три года назад.

По оценке МВД Франции во вчерашних манифестациях участвововало 130 тысяч человек (в том числе 46 тысяч в Париже), организаторы демонстраций сообщают, что в общей сложности участников было около полумиллиона. Организациия StopLoisSécuritéGlobale, которая, в частности, объединяет союзы журналистов и правозащитные ассоциации, считает, что в Париже на улицы вышли 200 тысяч человек.

Пострадавшие есть с обеих сторон. По данным МВД 62 полициейских получили ранения (39 в провинции и 23 в Париже). Несколько видеороликов, размещенных в социальных сетях, показывают, как митингующие избивают полицейских. Министр внутренних дел Франции также осудил эти действия, как «недопустимое насилие». По данным полиции, двое демонстрантов, которые обратились с заявлением в Генеральную инспекцию полиции (IGPN), были ранены в провинции. В Париже оценка числа пострадавших на стороне демонстрантов еще не проводилась.

Против «закона, запрещающего фотографировать полицейских», демонстрации прошли в Ренне, Марселе и многих других городах страны. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью La Montagne призвал правительство отозвать текст, напомнив, что он сам в свое время был вынужден отозвать закон о лишении гражданства. «Если у нас есть честь, то сегодня ее следует искать в изъятии текста, а не в его сохранении», — заявил он.

Наибольшие нарекания вызывают положения о запрете на изображения полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей, а также разрешение на использование дронов и боди-камер.

Тем не менее, правительство намерено дорабатывать закон. Парламенту предстоят еще «месяцы работы» над предложенным законом о «глобальной безопасности», заявил в воскресенье, 29 ноября, министр по связям с парламентом Марк Фено в интервью JDD.

По его словам, «законопроект будет рассмотрен в Сенате в первом квартале 2021 года, затем вернется в Ассамблею, если две палаты не найдут точек соприкосновения», — добавил он, заверив, что «приняты все гарантии для мирного обсуждения».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться