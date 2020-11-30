Во Франции книгу Шалыгиной приобщили к делу о поножовщине в отношении Павленского

Свидетельства бывшей соратницы Петра Павленского Оксаны Шалыгиной из ее книги «По лицу он меня не бил», в которой она рассказала о многолетнем насилии со стороны акциониста, во Франции приобщили к материалам уголовного дела о поножовщине на новогодней вечеринке, по которому проходит Павленский. Об этом 29 ноября сообщила газета Le Journal du Dimanche.

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По данным издания, свидетельства Оксаны Шалыгиной приложили к делу по требованию потерпевших. Отмечается, что судебный следователь может допросить Павленского в связи с «новыми обстоятельствами».

«Жизнь не перестает меня удивлять. Никогда не думал, что столкнусь с таким», — так прокомментировал это известие сам Павленский.

В марте этого года Петру Павленскому во Франции предъявили обвинения по делу о применении насилия с холодным оружием в ходе ссоры на новогодней вечеринке. Пострадавшими по этому делу проходят трое человек — гости вечеринки, которая проходила в квартире подруги знакомого Павленского, адвоката Хуана Бранко в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре. Самому акционисту тогда разбили об голову бутылку. Павленский отрицает применение холодного оружия.

Примерно в то же время Павленскому во Франции предъявили обвинения по другому уголовному делу, связанному с публикацией интимного видео политика Бенжамена Гриво, который на тот момент выдвигался в мэры Парижа. После публикации Гриво снял свою кандидатуру.

В начале 2019 года во Франции Павленского суд приговорил к трем годам заключения, в том числе к двум условно, по делу о поджоге отделения Банка Франции на площади Бастилии в октябре 2017 года. Экс-соратница Павленского Шалыгина получила по этому делу два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно. После суда в тюрьму они не вернулись, так как отбыли вынесенные сроки в предварительном заключении.

Петр Павленский и Оксана Шалыгина получили во Франции политическое убежище в мае 2017 года. Россию они покинули вместе с двумя детьми после того, как в отношении Павленского началась проверка по заявлению актрисы Театра.doc Анастасии Слониной, которая обвинила акциониста в насильственных действиях сексуального характера.

В конце октября в издательстве АСТ вышла книга Оксаны Шалыгиной «По лицу он меня не бил», где она рассказала о том, как долгие годы терпела побои и изнасилования со стороны Павленского, а также о выходе из абьюзивных отношений.

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