Французские депутаты перепишут статью о запрете на публикацию видео с полицейскими

Фракции, составляющие парламентское большинство, предложат новую версию 24-й статьи законопроекта о «глобальной безопасности», запрещающей публикацию видео с полицейскими при исполнении. Об этом 30 ноября сообщил глава группы «Вперед, Республика» (LREM) в нижней палате парламента, бывший глава МВД Кристоф Кастанер.

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Законопроект о «глобальной безопасности» был инициирован представителями «Вперед, Республика» и их союзниками из парламентской группы Agir ensemble («Действовать вместе»).

В нынешнем виде 24-я статья этого проекта закона предлагает наказывать штрафом в 45 тысяч евро или годом тюремного заключения за распространение видеозаписей, на которых видны лица или другие «элементы идентификации» полицейских и жандармов, если такие видео могут нанести вред их «физической и психической неприкосновенности».

Этот пункт вызвал во Франции масштабные протесты. Правозащитники и большинство журналистских профсоюзов расценили это как наступление на демократию, свободу СМИ и право на информацию.

Глава фракции «Вперед, Республика» Кристоф Кастанер 30 ноября признал, что парламентское большинство «приняло к сведению» то, что это предложение вызвало «непонимание» в обществе, и в частности среди журналистов. По его словам, депутаты предложат «полностью новую» версию 24-й статьи. При этом, по его словам, речь не идет ни об отзыве, ни о приостановке 24-й статьи. Изменят статью представители фракций парламентского большинства LREM, Agir ensemble и MoDem.

«Как законодатели мы должны быть гарантами свобод и основных прав, в первом ряду которых, конечно же, свобода выражения и свобода прессы», — отметил Кастанер на пресс-конференции.

На фоне протестов против законопроекта о «глобальной безопасности» президент Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце глав парламентских групп, составляющих большинство, а также премьер-министра Жана Кастекса, главу МВД Жеральда Дарманена и министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти.

В пятницу, комментируя избиение полицейскими музыкального продюсера Мишеля Зеклера, Эмманюэль Макрон сказал, что эта видеозапись «вызывает стыд». Он потребовал от правительства «быстро внести предложения, чтобы снова подтвердить доверительную связь, которая должна естественным образом существовать между французами и теми, кто их защищает».

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