COVID-19: Высший совет по здравоохранению Франции порекомендовал проводить вакцинацию в 5 этапов

Правительство Франции заявляло о намерении начать кампанию вакцинации уже в конце 2020-начале 2021 года.

Во Франции в понедельник, 30 ноября, Высший совет по здравоохранению озвучил рекомендации касательно проведения вакцинации населения от COVID-19. Ожидается, что стратегию вакцинации правительство объявит в течение недели.

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В Высшем совете по здравоохранению (Haute autorité de santé, HAS) предложили пятиступенчатую систему проведения вакцинации. Специалисты основывались на прогнозе, согласно которому количества доз вакцины в первое время может не хватать всем желающим, потому препарат следует распределять в соответствии с заранее определенными приоритетами.

На первом этапе возможность привиться от коронавирусной инфекции, по рекомендации совета, должны получить люди, проживающие в домах престарелых и хосписах, и медицинские специалисты, работающие с ними в непосредственном контакте. В организации это объясняют тем, что треть смертей от COVID-19 в стране приходится именно на эту группу населения.

На втором этапе доступ к вакцине предлагается открыть гражданам старше 75 лет, людям в возрасте 65–74 года с заболеваниями, способными усугубить протекание COVID-19, а также медицинским и социальным работникам старше 50 лет, имеющим сопутствующие заболевания. Le Figaro отмечает, что в эту категорию попадают около 15 млн жителей Франции.

Третий этап предполагает вакцинацию лиц старше 50 лет или младше 50 при наличии сопутствующих заболеваний и всех медицинских работников.

На четвертом этапе предлагается вакцинировать людей, в силу различных обстоятельств не имеющих возможности должным образом защитить себя от заражения. Речь о малоимущих, людях без определенного места жительства, пациентах психиатрических лечебниц, а также гражданах, которые в силу своей профессиональной деятельности часто могут сталкиваются с инфицированными COVID-19.

На пятом этапе совет предлагает вакцинировать граждан старше 18 лет, не находящихся в группе риска. Переход от одной фазы вакцинации к другой предлагается осуществлять в зависимости от имеющегося количества доз вакцины.

В совете поддерживают принцип добровольной вакцинации. Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Ifop, лишь 41% опрошенных планирует пройти вакцинацию.

Ранее правительство Франции заявляло о намерении начать кампанию вакцинации уже в конце 2020-начале 2021 года. 24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о заключении контракта на поставку до 160 миллионов доз американской вакцины Moderna. Это шестой предзаказ, заключенный Евросоюзом с производителями будущих вакцин от COVID-19. Ранее Еврокомиссия заключила пять таких контрактов: речь идет о шведско-британской вакцине AstraZeneca, американской Johnson & Johnson (до 400 млн доз каждой), франко-британской Sanofi-GSK и американо-германской Pfizer-BioNTech (до 300 млн доз каждой), а также германской CureVac (до 405 млн доз).

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