Макрон объявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 до июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что массовая кампания по вакцинации от COVID-19 в стране начнется между апрелем и июнем 2020 года. Об этом объявил политик во время совместной с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо пресс-конференции.

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По словам Макрона, некоторые жители Франции получат вакцину уже в начале 2021 года, когда в распоряжении властей окажутся ее первые дозы. Однако зимой вакцина достанется лишь представителям категории риска, а ее количество будет крайне ограничено.

Власти также заявили о проблемах с логистикой — вакцину «первого поколения», по словам президента, нужно будет хранить при температуре до -80 градусов по Цельсию, что ограничивает доступ к препарату. Вероятно, речь идет о вакцине, разработанной компанией Pfizer — для ее хранения требуется крайне низкая температура.

Как рассказал президент Франции, с апреля по июнь кампания вакцинации будет более массовой. Сколько доз получит страна на этом этапе, пока неизвестно.

Ранее власти страны объявили о вакцинации населения в пять этапов. Ожидается, что сначала прививать будут постояльцев домов престарелых, а также врачей с проблемами со здоровьем и медиков старше 65 лет. Подробнее о кампании по вакцинации читайте в материале RFI.

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