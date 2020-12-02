Опрос: из-за эпидемии французы планируют ограничить число гостей за рождественским столом

68% французов намерены встречать Рождество в кругу самых близких, а 12% — в одиночестве. Таковы результаты опроса социологической службы Ifop, опубликованные в среду, 1 декабря, в газете Le Parisien.

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Опрос проводился при помощи онлайн-анкетирования 25 и 26 ноября, в нем приняли участие 1549 человек. Результаты опроса объясняются эпидемиологической обстановкой в стране и в мире.

Исследование показало, что среднее количество гостей за новогодним столом во Франции в этом году составит пять человек, в то время как в 2019 году этот показатель равнялся 8,5. В своем обращении 24 ноября президент Макрон призвал французских граждан к ответственности, потому что рождественские праздники в этом году не будут «похожи на обычные», а санитарные власти рекомендуют ограничить число приглашенных за праздничным столом и даже дома носить маски в случае прихода гостей.

68% опрошенных жителей Франции намерены встречать Рождество только со своими партнером или партнершей и детьми. Чуть менее 10% планируют собраться компанией больше 10 человек, в то время как в прошлом году таких было 33%. 12% опрошенных, главным образом холостяки или лица без постоянного партнера, а также представители наиболее бедных слоев населения и люди преклонного возраста, встретят Рождество в одиночестве — этот показатель на 4 пункта выше, чем в 2019.

Эксперты Ifop спросили французов и о том, как они собираются соблюдать санитарные ограничения в рождественский период. 80% опрошенных планируют не обнимать гостей, которые проживают отдельно от них, 94% заявляют о намерении мыть руки перед каждым приемом пищи, 87% — проветривать помещение несколько раз в день. 24% собираются отметить праздники, разместив гостей за отдельными столами.

Особенно внимательно французы намерены отнестись к безопасности представителей старшего поколения: 80% опрощенных заявляют, что будут избегать физического контакта с ними. При этом отмечается, что 55% из тех, кто имеет возможность видеться со старшими родственникам лишь в период праздников, не собираются изменять традиции.

Лишь 7% французов собираются посетить рождественскую службу. В 2017 году этот показатель составлял 18%.

11% опрошенных заявили, что отметят праздники за границей, при этом в прошлом году за пределами Франции Рождество встречали 24% французов.

Французские власти продолжают призывать население ответственно подходить к соблюдению правил санитарной безопасности. Напомним, на смену смягченному локдауну 15 декабря придет комендантский час с 21 до 7 часов. Он будет действовать как минимум до 20 января. Исключение составят 24 и 31 декабря.

30 ноября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала россиян по возможности встречать Новый год дома. При этом она не исключила возможности посещении каких-либо мероприятий при условии, что на них будут соблюдаться все требования санитарной безопасности.

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