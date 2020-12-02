Премьер Франции прокомментировал закон «о глобальной безопасности» и план вакцинации

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в среду, 2 декабря, дал интервью телеканалу BFM TV, в котором прокомментировал смягчение санитарных ограничений, перспективы вакцинации от COVID-19 и законопроект «о глобальной безопасности».

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Как отметил Жан Кастекс, Франция сейчас является одной из стран Европы, где эпидемиологических показатели наиболее благоприятны. При этом он призвал продолжить соблюдать имеющиеся ограничения и наблюдать за развитием санитарной и экономической обстановки в стране.

Франция в настоящее время занимает первое место в Евросоюзе по числу случаев заражения коронавирусом и второе (после Италии) по числу погибших. Число новых случаев хотя и значительно ниже по сравнению с Италией, однако пока превышает порог сдерживания роста эпидемии, определенный властями в 5000 случаев в сутки.

Глава правительства заявил, что Франция дождется официальных заключений экспертных групп в Европе и США, прежде чем запускать кампанию вакцинации, однако план этой кампании уже подготовлен, и Франция располагает достаточным ресурсом, чтобы привить от коронавирусной инфекции 100 млн человек. Напомним, 1 декабря президент Эмманюэль Макрон заявил, что массовая кампания вакцинации от COVID-19 начнется в апреле–июне 2021 года. Чуть ранее власти страны объявили о том, что вакцинация будет проводиться в пять этапов: сначала будут прививать пожилых людей в домах престарелых, а также врачей с проблемами со здоровьем и медиков старше 65 лет.

Премьер-министр рассказал о плане проведения экспериментального массового тестирования на COVID-19 в трех метрополиях регионов Овернь—Рона–Альпы, Нормандия и Нор. Таким образом власти хотят подробнее изучить распространение вируса, выявить граждан, уже перенесших инфекцию, и изолировать тех, у кого будет выявлен вирус.

Постепенное смягчение санитарных ограничений во Франции, начавшееся 28 ноября, не удовлетворило всех во французском обществе. В частности, недовольство выразили представители католической общины, которым разрешили проведение служб в присутствии не более 30 человек, какой бы ни была площадь помещения. В интервью BFM TV Жан Кастекс предложил отказаться от единого для всех церквей ограничения и исходить из их площади: на одного человека должно приходиться не менее шести кв. м. Однако это предложение еще предстоит обсудить.

Также недовольство высказывали представители горнолыжной индустрии Франции после того, как выяснилось, что курорты страны не смогут принимать лыжников в период новогодних каникул. Жан Кастекс уточнил, с чем придется столкнуться гражданам, решившим все же посетить горнолыжные курорты за пределами страны. Он предупредил, что предварительный контроль будет введен на границе, а по возвращении на французскую территорию граждане будут обязаны соблюсти недельный карантин.

Прокомментировал Кастекс и законопроект «о глобальной безопасности» и его статью 24, предусматривающую наказание за запись и публикацию видео с полицейскими при исполнении с целью, как указано в тексте, нанести физической или психической неприкосновенности последних какой бы то ни было ущерб. Премьер-министр заявил, что новый закон необходим, чтобы гарантировать безопасность граждан и увеличить бюджет служб, отвечающих за порядок в стране. При этом, по словам Кастекса, статья 24 была неверно истолкована. «То, как сформулирована одобренная Национальным собранием статья 24, несмотря на все приложенные усилия, позволило истолковать ее как попытку ограничить свободу СМИ и слова», — признал он. Кастекс заверил, что смысл статьи 24 не заключается в ограничении основных свобод граждан, а ее текст будет переписан. В нынешнем виде 24 статья предполагает наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро или года тюремного заключения за распространение видеозаписей, на которых видны лица или другие «элементы идентификации» полицейских и жандармов, если такие видео «имеют явной целью» нанести вред их «физической и психической неприкосновенности». Этот пункт вызвал во Франции масштабные протесты. Правозащитники и большинство журналистских профсоюзов расценили это как цензуру и угрозу свободе слова.

Коснулся Жан Кастекс и проблемы полицейского насилия и расследования таких случаев. В частности, он заявил, что не возражает против назначения на должность главы Генеральной инспекции национальной полиции Франции (IGPN) независимого лица, если это позволит эффективнее бороться со случаями превышения полномочий правоохранительными органами. Ожидается, что в скором времени президент Макрон рассмотрит проект реформы полицейской инспекции.

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