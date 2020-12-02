«Страна была безоружной»: депутаты подвергли критике меры борьбы с COVID-19 во Франции

Парламентская комиссия, расследовавшая действия правительства Франции во время пандемии коронавируса, а также то, как страну готовили к эпидемии в прошлом, указала на «провалы» в управлении кризисом COVID-19 на государственном уровне. Депутаты, которые работали над докладом более шести месяцев и провели 53 слушания, считают, что Франция была крайне плохо готова к эпидемии, а меры для борьбы с распространением коронавируса были введены слишком поздно.

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Подготовленный депутатами доклад был одобрен парламентской комиссией утром в среду, 2 декабря. Главным докладчиком стал правый оппозиционный политик от «Республиканцев» Эрик Сиотти. Полный текст документа более чем на 200 страницах будет опубликован только через пять дней, однако французские СМИ уже успели ознакомиться с его основными пунктами.

Основной критике депутатов подверглись решения властей Франции, принятые еще до начала пандемии коронавируса. В 2004 году в стране приняли план борьбы с эпидемиями гриппа. В нем значились все меры, которые используются сейчас для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции: ношение масок, разработка тестов, отслеживание «контактных» случаев и соблюдение базов мер предосторожности в условиях кризиса.

После 2004 года власти регулярно проводили «учения» и следили за наличием достаточного количества масок на государственных складах. Однако в 2013 от ежегодных мероприятий решили отказаться, а стратегические запасы масок, созданные в 2009 году после эпидемии гриппа H1N1, не были возобновлены по решению тогдашних властей. Парламентская комиссия связывает это как с экономией бюджетных средств, так и с отсутствием политической воли и сменой приоритетов.

В 2020 году, когда маски понадобились, в нужном количестве их не оказалось, а страна осталась «без оружия» перед лицом эпидемии. В результате власти сначала утверждали, что средства индивидуальной защиты на фоне пандемии нужны не всем, а после — когда маски произвели в достаточном количестве — сделали их ношение обязательным в общественных местах. Смена официальной позиции правительства вслед за изменением рекомендаций ВОЗ по этому поводу также попала под критику парламентской комиссии.

Парламентская комиссия также обратила внимание на сокращение финансирования системы здравоохранения и излишнюю бюрократию, с которой администрации пришлось столкнуться в период пандемии. По мнению депутатов, из-за слишком сложных административных процедур решения принимались с запозданием. В пример комиссия приводит, в частности, организацию массового тестирования и введения контроля на границах.

Как пишет Le Monde, авторы доклада представили порядка 30 мер, которые могут «восстановить санитарный суверенитет Франции» в будущем. Среди них — разработка плана «пандемия», создание в правительстве отдельной должности ответственного за борьбу с санитарными кризисами, а также хранение стратегического запаса из миллиарда масок. Предложения парламентской комиссии буду носить лишь рекомендательный характер, а окончательное решение останется за Национальным собранием и правительством.

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