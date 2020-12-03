Валери Жискар д’Эстен — реформатор, «великий европеец» и «московский телеграфист»

Валери Жискар д'Эстен и Леонид Ильич Брежнев с членами политбюро на подписании заключительного соглашения по итогам трехдневного визита во Францию генсека СССР в замке Рамбуйе 22 июня 1977 г.

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался в среду, 2 декабря, в возрасте 94 лет. Франция запомнила его как инициатора изменивших общество реформ, в том числе легализации абортов, и крупных проектов, таких как запуск скоростных поездов TGV. Европа считает его одним из пионеров общеевропейской политики. Президент также получил прозвище «московский телеграфист» за особенно тесные и дружеские отношения с Советским Союзом.

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Президент в 48 лет, бывший президент в 55 — Валери Жискар д’Эстен руководил Французской Республикой в течение всего одного семилетнего срока. «Похороны, согласно воле покойного, пройдут в кругу семьи», сказано в коммюнике, опубликованном наследниками Жискара. Однако государство намерено проводить своего бывшего главу общенациональными почестями. В 20 часов по парижскому времени траурную речь по телевизору произнесет Эмманюэль Макрон. Ночью после кончины бывшего президента Елисейский дворец выпустил коммюнике, в котором подчеркивается, что Валери Жискар д'Эстен «изменил Францию», и говорится о «трауре» французского народа.

Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году на оккупированной французами территории в Германии, в Кобленце, где его отец в то время занимал высокий государственный пост. Детство прошло в семейном замке неподалеку от небольшого овернского городка Шанона. Зажиточная (но не аристократическая, как иногда считается) семья дала ему блестящее образование. Будущий президент с молодых лет подавал блестящие надежды — в 15 лет (на три года раньше сверстников) получил школьный аттестат, поступил в лучшее французское высшее учебное заведение, Политехническую школу, а затем в Высшую школу государственной администрации, прямой путь во властную элиту.

Семейная история, возможно, дала толчок и его политическим амбициям. Прадед, дед и отец президента занимали кресла в мэриях, местных советах, Национальном собрании и министерствах.

В 1944 году Жискар д'Эстен успел вступить волонтером в войска, освобождавшие Францию, и принять участие в боях на французской и германской территориях.

По окончании учебы последовал удачный брак с Анн-Эмон де Брантес, наследницей крупных промышленной и аристократической семей, дочерью погибшего в Маутхаузене участника Сопротивления. Жискар д'Эстен стал министром финансов в правительстве Помпиду, а после его кончины начал бороться за президентский мандат. Возможно, даже раньше, — упрекает Жискара левая французская пресса, утверждая, что предвыборные афиши были заказаны еще в последние дни жизни Помпиду, а результаты первых опросов Жискар получил, выходя с траурной мессы из собора парижской Богоматери.

Пешком в Елисейский дворец

В момент избрания в 1974 году он — самый молодой президент республики, ему 48 лет. Последнее появление на публике датируется 30 сентября 2019 года: он побывал на похоронах еще одного бывшего президента, Жака Ширака, своего вечного политического противника. С 1974 по 1976, во время президентского срока Жискара, Ширак был главой правительства, но на последующих выборах 1981 года не только не поддержал его, но и выставил свою кандидатуру, отобрав у президента голоса

Реформы, проведенные во время президентского срока Жискар д'Эстена, изменили французское общество. По его инициативе Симона Вейль представила в парламент реформу, легализовавшую аборты (до этого прерывание беременности по желанию женщины подлежало уголовному наказанию), вызвав тем самым негодование преданного консервативного электората. В стране также стали продавать противозачаточные средства, а возраст совершеннолетия понизили с 21 года до 18 лет. В годы его правления Франция также отошла от внешней политики де Голля и начала возвращаться в военные структуры НАТО.

Франция времен Жискар д’Эстена — процветающее государство с низким уровнем безработицы (2%), положительным балансом бюджета и амбициозными проектами. Это, в частности, сооружение скоростных железных дорог TGV и строительство АЭС. Жискар внимательно строил и свое политическое будущее: в 1978 году для обеспечения поддержки в борьбе за второй срок он создал правоцентристскую политическую партию Союз за французскую демократию (UDF), просуществовавшую до 2007.

С шансонье Ги Беаром. Тулуза, 11 октября 1971. Photo by Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

Аккордеон, лыжи и завтрак с мусорщиками

Жискар д’Эстен одним из первых французских политиков осознал важность театральной стороны политики. Традиционное новогоднее телевизионное поздравление он произносил вместе с женой, фотографии дочерей появлялись на его на предвыборных афишах. Также вместе с женой он ездил обедать домой к простым французам, приглашал на завтрак в Елисейский дворец мусорщиков, приехавших утром забрать мусорные баки. Часто появлялся на телевизионном экране, иногда в свитере, а не в костюме с галстуком, пил в прямом эфире кофе, играл в футбол, катался на лыжах. Великий кулинар Поль Бокюз назвал его именем суп с трюфелями, вошедший в историю французской гастрономии. Воспитанный на классической культуре, Жискар пел и подыгрывал себе на аккордеоне — самом народном из французских инструментов.

В Елисейский дворец молодой президент пришел пешком, чтобы подчеркнуть свою прекрасную спортивную форму. Ушел тоже пешком — французы запомнили президента, застывшего на пороге рабочего кабинета, затем долгую, семисекундную паузу и единственное слово — «Au revoir!»

Au revoir!

В 1981 году Франция предпочла Жискару Франсуа Миттерана. Проигрыш объясняют тяжелым экономическим кризисом, остановившим рост французской экономики и положившим конец «славному тридцатилетию». А также скандалу с бриллиантами, подаренными Жискар д'Эстену императором Центрально-Африканской империи (ранее президентом ЦАР) Бокассой. Скандал разразился за два года до выборов, президент утверждал, что все подарки были и будут переданы в соответствующие государственные структуры и пойдут на благотворительность. Он также признал, что неоднократно ездил в ЦАР охотиться и встречался с Бокассой.

Жискар надеялся вернуться в президентскую резиденцию, почетная пенсия в 55 лет была не для него. Новые битвы он начал вести не сразу. Постепенно стал баллотироваться в Оверни в местный совет, в одну из мэрий, с 1984 года избирается депутатом Национального собрания и остается им до 1997, дважды возглавив комиссию по иностранным делам.

Новым полем политических амбиций ЖДЭ становится единая Европа. В 1974 году он начал работать над созданием Европейского совета и заложил основы общей валюты, тогда еще называвшейся экю. В 1979 году по его настоянию Европейский парламент был впервые избран всеобщим голосованием, его первым председателем стала Симона Вейль. «В его лице мы потеряли великого европейца», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В 2001 Валери Жискар д'Эстен возглавил Европейский Конвент, разрабатывавший конституцию ЕС. Однако ему не удалось возглавить европейские органы, и в 2004 он присутпил к работе в Конституционном совете Франции.

В 2008 году за ним последовал Жак Ширак. Знаменитая встреча двух закадычных соперников была широко медиатизирована. «Здравствуйте, господин президент», — сказал один. «Здравствуйте, господин президент», — ответил другой.

Вторая президентская кампания, второй тур. Май 1988 года. С Жаком Шираком. (Photo : AFP)

«Маленький московский телеграфист»

Карьера ЖДЭ отмечена и другими фразами, которые вошли в сокровищницу французского политического лексикона и в историю страны. Среди них знаменитая фраза, произнесенная во время телевизионных предвыборных дебатов с Франсуа Миттераном и обращенная правым политиком к социалистической и другим левым партиям — « у вас нет монополии на сердечную отзывчивость» .

«Это не просто ошибка, это несправедливость», — другая фраза, сказанная в частной беседе по поводу проигранных в 1981 году выборов и раскрывающая отношения ЖДЭ с властью.

Однако в истории остались и фразы, сказанные в адрес самого ЖДЭ. За тесные отношения с Москвой Франсуа Миттеран назвал его «маленьким телеграфистом» советской Москвы и Брежнева.

Через несколько месяцев после вторжения советских войск в Афганистан Валери Жискар д'Эстен, стремясь продемонстрировать свои близкие отношения с советским правительством и лично генеральным секретарем КПСС Леонидом Брежневым, откликнулся на приглашение еше одного своего друга, первого секретаря Польской объединенной рабочей партии Эдварда Герека и приехал на встречу с Брежневым в Варшаву. При этом президент не уведомил даже французского посла в Москве. Из Варшавы он вернулся с заверениями Брежнева о том, что СССР скоро начнет сокращать свой контингент в Афганистане, и несколько недель спустя торжественно донес эту новость до своих коллег по G7 в Венеции. Надежды не оправдались, Советский Союз покинул Афганистан только в 1989 году, когда Брежнева уже не было в живых, а за передачу советского послания Жискар д'Эстен и удостоится прозвища «Маленький московский телеграфист».

Отношения президента с СССР и Россией, как во время президентства, так и после, были, действительно, тесными и дружескими. Страстный охотник, он более десяти раз ездил в СССР на охоту, в которой участвовал и Брежнев. При нем Франция оставалась одной из самых дружественно настроенных к СССР западных стран.

В 1975 году, в год вручения Андрею Сахарову Нобелевской премии мира, Жискар д'Эстен торжественно возложил венок к мавзолею Ленина, а в 1977 отказался принять в Елисейском дворце высланного из СССР диссидента Андрея Амальрика.

«Выбор населения Крыма»

С 2014 году Валери Жискар д'Эстен неоднократно выступал в поддержку присоединения Крыма к России. Так, в интервью американскому телевидению в 2015 году он заявил, что у него был «долгий и открытый разговор с Владимиром Путиным», который, по его словам, «уважает внешние границы Украины». «Проблема, — объяснил Жискар, — в том, что Украина плохо управлялась в течение последних десяти лет и была разбита на группировки, которые сейчас вступят между собой войну». По его мнению, «Украина и Крым — это две разные проблемы», а присоединение — не аннексия, а «выбор населения Крыма», внутренняя проблема, к которой «Запад не имеет отношения».

Лауреат правозащитной премии Нансена 1979 года, Валери Жискар д'Эстен написал в последние годы жизни несколько книг, в том числе о московском походе Наполеона, и побил французский рекорд по самому долгому пребыванию в статусе бывшего президента. Он скончался в семейном замке на Луаре (департамент Луара-и-Шер) от последствий Covid-19.

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