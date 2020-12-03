«Великий европеец»: реакции на смерть Валери Жискар д’Эстена

В ночь на 3 декабря «от последствий COVID-19» скончался третий президент Пятой Французской республики Валери Жискар д’Эстен. Все французские и мировые политики незамедлительно отреагировали на известие о его кончине, отметив твердые и последовательные европейский взгляды экс-президента, а также проведенные им социальные реформы, изменившие Францию.

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Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон отложил запланированное на 3 декабря интервью молодежному изданию Brut, чтобы не нарушать траура, связанного с кончиной Валери Жискар д’Эстена. В этот четверг в 20 часов по Парижу Эмманюэль Макрон сделает телевизионное обращение к французам, чтобы почтить память ушедшего экс-президента.

Выражая соболезнования семье бывшего главы государства, Эмманюэль Макрон отметил, что семь лет его правления (1974–1981) «пробразовали Францию». «Этот великий слуга народа был финансовым инспектором, мэром, французским и европейским депутатом, министром, главой региона, членом Конституционного совета, академиком и президентом республики. Таким образом, он проработал 65 лет в интересах нации, на всех уровнях государственной службы. Какова бы ни была его конкретная функция, она всегда служила Франции», — написал Макрон в ночь со 2 на 3 декабря.

«Он дал Франции направления развития, которые по-прежнему определяют наши шаги. Слуга государства, политик прогресса и свободы, его смерть – это траур для французского народа», — отметил действующий глава государства.

«Ведомый непревзойденными Мопассаном и Бодлером, Валери Жискар д'Эстен был и писателем. Автор очерков, романов и мемуаров, он был избран во Французскую академию в 2003 году и никогда не переставал культивировать любовь к нашему языку», — добавил в заключении президент.

Германия оплакивает смерть Валери Жискара д'Эстена, чья тесная дружба с бывшим канцлером Гельмутом Шмидтом значительно укрепила франко-немецкий тандем. «Франция теряет государственного деятеля, Германия – друга, а все мы – великого европейца», — так отреагировала на смерть бывшего президента Франции канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава германской дипломатии Хайко Маас отдал дань уважения памяти человека, который оказал «решающее влияние на франко-германскую дружбу» и оказал ей «огромные услуги». «Мы оплакиваем Валери Жискара д'Эстена. Нам будет не хватать его как великого француза и великого европейца», — сказал министр иностранных дел Германии.

Со смертью Валери Жискар д'Эстен Франция «теряет государственного деятеля, который решил открыться миру», заявил бывший президент Франсуа Олланд, отметив «решительно европейского» лидера, которого «не всегда понимали».

Отдавая дань уважения «президенту, который модернизировал Францию», Франсуа Олланд напомнил о реформах, проведенных Жискар д'Эстеном, о том, как он «способствовал укреплению франко-немецкой пары, созданию единой денежно-кредитной политики и открытию Единого рынка». «Осознавая, что он ставит на службу своей стране свой выдающийся интеллект, он в то же время надеялся выглядеть простым президентом, близким к французам. Это не всегда понимали», – добавил Франсуа Олланд.

Бывший глава государства Николя Саркози выразил свою «великую печаль» в среду после смерти Валери Жискар д'Эстена, почтив память «человека, которым Франция может гордиться, человека, которым я восхищался и с которым мне всегда нравилось спорить».

«Валери Жискар д'Эстен всю свою жизнь работал над укреплением связей между европейскими странами, стремился и преуспел в модернизации политической жизни», — написал Николя Саркози в сообщениях, размещенных в социальных сетях.

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила «соболезнования близким Валери Жискар д'Эстена». «Президент Франции в эпоху кризиса, он был архитектором новых общественных свобод и горячим сторонником технического прогресса», – отметила она. И добавила: «В 2018 году он признал, что его самой большой ошибкой стало разрешение практики воссоединения семей» (для мигрантов, RFI).

Мэр Парижа Анн Идальго «с волнением» узнала о смерти «убежденного европейца» Валери Жискар д'Эстена. «Я преклоняюсь перед этим убежденным европейцем, который работал над тем, чтобы поставить нашу страну на путь прогресса. В своем сердце он носил Париж и всегда проявлял к нему особый интерес», – написала она в Twitter, особо подчеркнув социальные реформы, проведенные во время его президентского мандата.

Мэр 7-го округа Парижа Рашида Дати и президент региона Иль-де-Франс Валери Пекресс напомнили о том, что знаменитый на весь мир Музей Орсе родился благодаря покойному президенту. В связи с этим Пекресс и Дати предложили присвоить Музею Орсе имя Валери Жискар д'Эстена. Именно он в октябре 1977 года одобрил переоборудование старого железнодорожного вокзала в музей.

«Валери Жискар д'Эстен вернул Парижу право избирать его мэра, освободил сердце Парижа от скоростных автомагистралей, инициировал создание Cité des Sciences и Музея Орсе», – напомнила в Twitter Рашида Дати. «В благодарность я прошу государство, чтобы это престижное заведение в 7-м округе теперь носило его имя», – добавила она.

Валери Пекресс немедленно поддержала это предложение. «Валери Жискар д'Эстен превратил вокзал д'Орсе в один из самых посещаемых музеев мира. Я прошу государство, чтобы Музей д'Орсе теперь носил ее имя», – заявила она.

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