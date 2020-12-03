Национальное собрание проголосовало за признание Нагорного Карабаха

В четверг, 3 ноября, французское Национальное собрание подавляющим большинством голосов приняло резолюцию о признании Нагорного Карабаха.

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Резолюция была принята 188 голосами против 3 при 16 воздержавшихся. Напомним, что текст резолюции, который не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер, совместно предложили рассмотреть депутаты правой партии «Республиканцы», центристы (фракция UDI-Union centriste), Соцпартия, фракция CRCE (в основном, состоящая из коммунистов) и экологисты.

Против принятия резолюции выступил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, объяснивший свою позицию тем, что принятие резолюции может помешать Франции сохранить роль посредника. Такое решение может «означать исключение нас из сопредседательства Минской группы», — почеркнул он.

Тем не менее, резолюция была принята. «Мы не верим в долгосрочное решение после подписания соглашения о прекращении огня под эгидой России», — заявил представитель соцпартии Оливье Фор, который намерен лично посетить Нагорный Карабах 6—9 декабря.

25 ноября Сенат Франции уже проголосовал за принятие резолюции, призывающей к признанию Нагорного Карабаха, что вызвало активные протесты в Азербайджане и Турции.

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