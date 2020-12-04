В Страсбурге произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, его связывают с геотермальным проектом

Землетрясение магнитудой 3,5 баллов произошло утром в пятницу, 4 декабря, в агломерации Страсбурга. Недавно здесь был приостановлен проект в области геотермальной энергетики после десятка аналогичных сейсмических эпизодов. Национальная сеть сейсмического мониторинга (Rénass) подтвердила, что землетрясение связано с деятельностью человека.

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Эпицентр землетрясения находился к северу от Страсбурга, неподалеку от места, где планируется построить геотермальную станцию. Проектом занимается французская энергетическая компания Fonroche. На этой площадке были пробурены две скважины глубиной в 5 км для доступа к подземным теплым водам.

Ранее в этом районе уже происходили землетрясения. 12 ноября 2019 года, после первого землетрясения магнитудой 3,1 балла префектура Нижнего Рейна остановила проект. Однако тогда исследования не смогли выявить точную причину сейсмического инцидента.

В октябре этого года в районе проекта геотермальной станции велись тесты, после которых последовало с десяток сейсмических инцидентов. Префектура снова приостановила работы. В компании Fonroche признали, что землетрясения последних недель связаны с тестами, которые велись этой осенью, передает France 3.

Представитель компании сообщил, что Fonroche уже остановила все основные работы, оставался только «поток воды, связанный с безопасностью», который тоже будет остановлен в ближайшее время.

Очередное землетрясение вызвало волну критики в адрес энергетической компании. Местный оппозиционный депутат Ален Фонтанель, например, призвал наложить мораторий на бурение таких глубоких скважин.

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