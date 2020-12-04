До свидания, господин президент: афоризмы и жизнь Валери Жискар д’Эстена

Как выиграть выборы президента благодаря одной фразе? Как ломать стереотипы в новогоднем президентском обращении или прощальном слове, уходя с поста главы государства? Есть ли в политике место юмору? Ответы на эти вопросы дал экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен, ушедший из жизни 2 декабря в возрасте 94 лет. Жизненный путь политика (и писателя) — в его собственных афоризмах, вошедших в историю.

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Со страной — с глазу на глаз

Жорж Помпиду скончался 2 апреля 1974 года, за два года до окончания своего президентского срока. Внеочередные выборы президента Франции прошли в мае. В эту краткую предвыборную кампанию Валери Жискар д’Эстен вступил со словами, вошедшими в историю. Объявляя о выдвижении своей кандидатуры, 48-летний политик сказал: «Я хотел бы взглянуть Франции в глаза, передать ей мое послание и выслушать ее послание в ответ».

Вскоре он добавил, что хотел бы, чтобы его слова «дошли до сердца» французов.

Выборы-1974 и «монополия» на сердечность

Самым известным высказыванием Валери Жискар д’Эстена стала, пожалуй, его фраза, сказанная в ходе телевизионных дебатов с Франсуа Миттераном перед вторым туром выборов президента в 1974 году. Она стала одним из легендарных афоризмов в политической истории Франции ХХ века.

Социалист Миттеран критиковал налоговую политику французских правых, за которую долгие годы отвечал Жискар д’Эстен: он был министром экономики и финансов сперва в правительстве Шарля де Голля (1962-1966), а затем президента Жоржа Помпиду (1969-1974). Клеймя неравенство и требуя справедливого распределения богатств, левый политик упрекнул оппонента в «бессердечности». Справедливое перераспределение богатств Миттеран назвал «вопросом разумности», а «также делом сердца».

Ответом стали вошедшие в историю слова Жискар д’Эстена: «У вас, господин Миттеран, нет монополии на сердце!»

Будущий президент заявил, что «всегда считал шокирующим и оскорбительным присваивать себе монополию» на сердечность и сочувствие. Обращаясь к Миттерану, он добавил: «У меня тоже есть сердце, как и у вас, которое бьется в своем ритме».

Позднее в своих мемуарах «Власть и жизнь» Валери Жискар д’Эстен отмечал: «Мне кажется, что я был избран президентом благодаря этой фразе». Как бы там ни было, во втором туре он победил соперника-социалиста с небольшим перевесом в 425 тысяч голосов (50,81 % против 49,19%).

«До свидания»

Через семь лет президентские выборы 1981 года Жискар д’Эстен проиграл Миттерану. Его семилетнее правление было отмечено социальными реформами, изменившими французское общество, а также масштабными проектами в экономике (бурным развитием атомной энергетики и строительством высокоскоростных железнодорожных линий TGV).

Но на этот же период выпали и серьезные экономические проблемы, положившие конец «славному тридцатилетию» бурного послевоенного роста. Вслед за мировым нефтяным кризисом 1973 года Франция испытала последствия второго «нефтяного шока» в 1979-м, оказавшись в условиях растущей инфляции и безработицы.

Валери Жискар д’Эстен. Официальный портрет президента @ Elysée / Larigue

Проиграв выборы, 19 мая 1981 года уходящий президент решил в последний раз обратиться к французам. В начале своего выступления Жискар д’Эстен признался, что намерен «просто сказать ’’до свидания’’». Подведя итоги своего правления, президент пожелал «удачи» и «всего доброго» (bonne chance) всем без исключения, в том числе и своему сопернику, новому президенту Миттерану.

Неожиданным был сам финал речи, когда главы французского государства обычно произносят ритуальную формулу: Да здравствует Франция! Да здравствует Республика! Вместо этого Валери Жискар д’Эстен выдержал долгую паузу и просто сказал: «До свидания». Встав из-за стола, он направился к двери кабинета под звуки «Марсельезы», оставив в кадре опустевшее кресло.

В 2015 году Жискар д’Эстен признался, что не рассчитал расстояния до выхода из кабинета (оно оказалось больше, чем он предполагал). Что лишь усилило эффект от и без того неожиданного финала выступления.

«Да, но…» как политическая позиция

В 1959 году 32-летний Валери Жискар д’Эстен стал министром финансов, самым молодым министром в правительстве президента Шарля де Голль и премьера Мишеля Дебре. В 1967 президент отправил его в отставку. Французские правые, сторонники де Голля, готовились к непростым для них выборам в парламент.

Отставной министр отказал голлистам в своей безусловной поддержке на выборах. Позиции партий по отношению к де Голлю Жискар обозначил простой схемой. Однозначное «нет» — социалисты и коммунисты. Безусловное «да» — правые. «Нет, но…» — позиция центристов. Свою же позицию Валери Жискар д’Эстен определил двумя словам — «Да, но…»

И получил от раздраженного генерала ответ: «С помощь ’’но’’ не правят».

Впоследствии Жискар д’Эстен стал лидером французских центристов, создателем партии «Независимые республиканцы», а затем возглавил Союз за французскую демократию UDF. Сейчас правопреемники этой партии из Демократического движения MODEM входят в правящую коалицию с партией Эмманюэля Макрона.

«Править значит реформировать»

Этой фразой Валери Жискар д’Эстен определили кредо своего президентства. В историю он вошел как инициатор масштабных социальных реформ, модернизировавших жизнь французского общества в 1970-е годы. «Вы будете удивлены масштабом и быстротой реформ», — заявил Жискар д’Эстен в начале своего президентского срока.

Закон о легализации (декриминализации) абортов подготовила и отстояла в парламенте в 1975 году соратница президента Симона Вейль. До этого прерывание беременности по желанию женщины было во Франции уголовно наказуемым деянием.

Валери Жискар д’Эстен © afp

При Жискаре во Франции разрешили разводы по обоюдному согласию (до этого развод был возможен лишь по вине одного из супругов).

Возраст совершеннолетия понизили с 21 года до 18 лет. Разрешенные законом 1967 года средства контрацепции для женщин стали с 1974 года бесплатными и доступными для всех (в том числе и несовершеннолетних).

В 1975 году во Франции был принят первый системный закон о правах людей с инвалидностью. В том же году была проведена радикальная школьная реформа, которая установила обязательное единое среднее образование до 16 лет.

Президент тоже человек

Французы часто подтрунивали над несколько холодным «аристократизмом» Жискар д’Эстена, его назидательной манерой говорить. Однако, став главой государства, политик старательно ломал привычный образ президента-небожителя. Играл в футбол, позировал топлес после матча, катался на лыжах, купался на виду у всех в своей резиденции в Брегансоне, приглашал на завтрак в Елисейский дворец мусорщиков…

Свое первое новогоднее обращение Валери Жискар д’Эстен записал не в торжественной обстановке рабочего кабинета, а в кресле у камина. «В эти несколько минут, что я буду говорить с вами, я не хотел бы вас утомлять и удручать», — сказал глава государства, завершив речь простыми словами: «Ну что, прощай 1974-й! Привет тебе 1975 год!»

Телевидение — «четвертая» власть или «первая»?

Став президентом, Жискар д’Эстен расформировал французское гостелерадио ORTF. Государственный монстр-монополист в сфере теле- и радиовещания был разделен: так в стране появились первый, второй и третий телеканалы, а также Radio France. Впрочем, главные медиа, конкурируя между собой, оставались под контролем государства и на его финансировании. Недаром Валери Жискар д’Эстен говорил, иронизируя над определением прессы как четвертой ветви власти: «Во Франции телевидение является первой, а не четвертой властью».

Частные радиостанции были разрешены в 1980-е годы при президенте Франсуа Миттеране, тогда же в стране появился первый частный телеканал Canal+.

Юмор в политике

В начале 2000-х годов Валери Жискар д’Эстен возглавил Европейский конвент по разработке проекта Конституции Евросоюза. Представляя готовый документ, политик назвал его «хорошо читаемым, ясным, четким и здорово написанным». И добавил с усмешкой: «Мне тем легче так говорить, потому что я сам его написал».

Валери Жискар д’Эстен 27 мая 2005. AP - Markus Schreiber

Несколько стран ЕС, в том числе Франция, решили ратифицировать Конституцию ЕС путем всенародного голосования (остальные — голосованием в парламенте). «Это хорошая идея выбрать путь референдума — при условии, что ответом будет ДА», — с иронией прокомментировал Жискар д’Эстен политически рискованное решение. И не ошибся в своих опасениях: проект основного закона ЕС провалился на референдумах во Франции и Нидерландах.

За обе вышеупомянутые фразы Валери Жискар д’Эстен получил специальную журналистскую премию в области политического юмора.

«Бессмертие» как самый надежный актив

Автор трехтомных мемуаров «Власть и жизнь», сборников эссе и пяти романов, Валери Жискар д’Эстен в 2004 году стал членом Французской академии, стоящей на страже норм французского литературного языка. Академиков, занимающих посты пожизненно, часто именуют «бессмертными». Девиз академии — A l'immortalité! (Бессмертию!) — говорит о бессмертии французского языка.

Традиционная речь по случаю приема в состав академии, произнесенная 78-летним Жискар д’Эстеном, запомнилась во Франции одной фразой. В ней экс-президент обыграл «прозвище» академиков, собственный преклонный возраст и место в истории.

«В моем возрасте надежнее всего вложиться в бессмертие», — сказал Валери Жискар д’Эстен.

Валери Жискар д’Эстен в мундире члена Французской академии. 16 декабря 2004 REUTERS - John Schults

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