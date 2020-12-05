Закон «о глобальной безопасности»: во Франции стартовали «Марши свободы и солидарности»

Во Франции в субботу, 5 декабря, акции протеста против спорного закона «о глобальной безопасности» проходят одновременно с профсоюзными манифестациями под лозунгом «За социальные права и за свободу».

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Организаторы объявили о проведении акций протеста в 90 крупных и средних городах страны. В Париже «Марш свободы и солидарности» в направлении площади Республики стартовал в 14:00 (16:00 МСК). После столкновений в прошлую субботу около площади Бастилии манифестация пройдет под наблюдением полиции. В Бордо, Монпелье и Лионе, где ожидается большой наплыв участников, принято решение не пускать протестующих в центр города.

Ежегодно каждую первую субботу декабря крупнейших профсоюз Франции ВКТ (Всеобщая конфедерация труда) традиционно проводит акции в поддержку малообеспеченных и безработных граждан. В этом году к нему подключились и другие профсоюзы.

«Вслед за кризисом, вызванным пандемией, в рамках логики получения прибыли любой ценой крупные компании расширяют политику увольнений», — говорится в совместном заявлении, которое подписали ВКТ, ведущий профсоюз учителей FSU, cтудентов — UNEF, школьников — FIFDL и другие. Профорганизации подчеркивают, что в условиях кризиса ухудшилось положение женщин. «Молодежь особенно страдает от регрессивной государственной политики (уменьшение пособий, реформа среднего и высшего образования и др.), а когда она выходит с протестом на улицы — от неприемлемых репрессий», — заявляют молодежные организации.

Первоначально субботние акции планировались как профсоюзный митинг против растущего социального неравенства, но основным их содержанием стали протесты против полицейского насилия и закона «о глобальной безопасности».

Столкнувшись с массовыми протестами, правительство до сих пор объявило только об одной уступке: переписать статью 24, вызвавшую основные нарекания, о запрете на съемки полицейских при исполнении с явным намерением нанесения урона, физического или морального. Центр координации протестных акций со своей стороны требуют полного отзыва законопроекта и возражают против «новой национальный системы поддержания правопорядка (SNMO)», которая, в частности, ограничивает освещение манифестаций в СМИ, отмечает газета Ouest-France.

В контексте этих обвинений в наступлении на свободы накануне президент страны Эмманюэль Макрон напрямую обратился к молодежи. Он назвал ложными утверждения об ущемлении свобод во Франции, добавив: «Мы не Венгрия и не Турция».

Полиция, которая оказалась под огнем критики после ряда инцидентов с необоснованным применением силы, тоже выступила с протестом. Слова президента о том, что если у человека цвет кожи не белый, то он имеет шансы чаще подвергаться проверке документов вызвали реакции протеста со стороны двух главных полицейских профсоюзов.

Первый митинг в Париже уже состоялся утром перед зданием префектуры. Около 50 участников движения «желтых жилетов» требовали повышения уровня жизни и отставки президента страны Эмманюэля Макрона.

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