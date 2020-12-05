Макрон — об эпидемии коронавируса: мы сможем снять маски к лету

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 5 декабря, ответил на вопросы пользователей социальной сети Snapchat. Одна из участниц чата спросила у главы государства, когда можно будет вернуться «к нормальной жизни», то есть, к той, которая была до начала эпидемии коронавируса. Макрон выразил надежду, что «нормальная жизнь» вернется летом 2021 года, сообщает BFMTV.

Реклама Читать далее

«Мы вернемся к нормальной жизни как можно скорее… Я думаю, что мы еще будем жить (под влиянием) вируса в течение нескольких месяцев, но надеюсь, что ближайшей весной или летом нам удастся преодолеть этот рубеж», — заявил президент. И добавил, что, преодолев «рубеж», французы смогут перестать постоянно носить защитные маски.

«Если праздники пройдут нормально, если мы будем соблюдать ограничительные меры, если мы будем уходить на самоизоляцию на 7 дней в случае инфицирования, то я надеюсь, что мы сможем избавиться от масок ближайшим летом», — сказал Макрон в ходе этого сеанса общения с молодой публикой, организованного интернет-платформой Brut.

Напомним, во Франции ношение масок является обязательным на улице, в транспорте и в общественных местах. Власти уже объявили в конце ноября план поэтапного выхода из локдауна, но в нем пока не намечена отмена «масочного режима».

С 15 декабря в стране планируется снять всеобщий карантин, должны быть разрешены поездки по всей территории страны и за границу.

В то же время на смену локдану придет комендантский час (с запретом выходить на улицу с 21:00 до 7:00). Исключения будут сделаны для рождественской и новогодней ночи.

Снятие почти всех ограничений (включая запрет на работу баров и ресторанов) намечено на 20 января. Таков предварительный план, объявленный президентом Макроном и дополненный премьер-министром Кастексом.

С января в стране должна начаться и вакцинация. Сначала вакцину получат пожилые люди, медики и люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями. Начало массовой вакцинации запланировано на апрель.

Впрочем, сегодня президент Макрон напомнил, что эпидемия коронавируса «научила» (его) еще и тому, чтобы «не давать обещаний» на долгую перспективу.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться