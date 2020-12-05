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Марш протеста 5 декабря в Париже: поджоги и десятки задержаний

Опубликовано:

Париж. 05.12.2020
Париж. 05.12.2020 REUTERS - GONZALO FUENTES
RFI
3 мин

Объединенная акция протеста «За социальные права и за свободу» и против закона о «глобальной безопасности» и «полицейского насилия», прошедшая в субботу, 5 декабря, в Париже обернулась столкновениями и поджогами. Акции прошли также еще примерно в 90 городах Франции.

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По данным BFMTV, в парижской акции протеста приняли участие «от 400 до 500 погромщиков» — малое число от десятков тысяч, пришедших на марш протеста.

Он начался в 14 часов (16 МСК) на окраине города — у Порт-де-Лилла, откуда протестующие направились к Площади Республики.

 

Через час с небольшим после начала марша были отмечены первые столкновения отдельных участников марша с полицией. Все завершилось погромами и поджогами.

Были сооружены баррикады, о разборке которых префектура полиции Парижа объявила через свой твиттер.

К 18 часам префектура сообщила о задержании в столице 30 человек и призвала протестующих расходиться. Тем не менее, на площади продолжало оставаться около 2 тысяч человек, часть из которых бросали в правоохранителей камни и бутылки. Полицейские применяли слезоточивый газ. Около 19 час. полиция начала вытеснять протестующих с площади.

Беспорядки были и в других городах.

Напомним, предыдущие манифестации против закона о «глобальной безопасности», прошедшие 28 ноября, собрали, по данным полиции, 46 тысяч участников в Париже и 133 тысячи по всей стране. Организаторы заявили о 200 тысячах в столице и 500 тыс. — по всей Франции.

30 ноября власти объявили о намерении  «полностью» переписать вызвавшую самые острые протесты статью 24 законопроекта о «глобальной безопасности», касающуюся запрета на распространение изображений сотрудников правопорядка. Тем не менее, сегодня протесты продолжились.

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