Подозреваемый в совершении теракта в Париже в 1982 году экстрадирован во Францию

Вечером в пятницу, 4 декабря, в парижский международный аэропорт Руасси рейсом из Осло был доставлен 62-летний Валид Абдулрахман Абу Зайед, который подозревается в совершении теракта, произошедшего на улице Розье в еврейском квартале Парижа в 1982 году. В субботу Отдел по борьбе с терроризмом Парижского судебного суда предъявил ему обвинения по статьям «убийство» и «покушение на убийство». Обвиняемый заключен под стражу.

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В соответствии с международным ордером на арест, выданным Францией в 2015 году, Валид Абдулрахман Абу Зайед был экстрадирован из Норвегии, где он поселился в 1991 году под именем Османа и где получил в 1997 году гражданство страны. Он был задержан на юге Норвегии 9 сентября 2020 года по выданному Францией международному ордеру.

Экстрадиция подозреваемого до сих пор была невозможна из-за действующего в Норвегии принципа неэкстрадиции своих граждан. Ситуация изменилась после вступления в силу в прошлом году двустороннего соглашения между Францией и Норвегией о полицейском сотрудничестве.

Норвегия приняла решение об экстрадиции 27 ноября 2020 года и должна была выполнить это решение в течение десяти дней.

Валид Абдулрахман Абу Зайед, отец четверых детей, заявляет о своей невиновности и уверяет, что находился в Монте-Карло во время совершения теракта.

Напомним, что теракт на улице Розье произошел в Париже 9 августа 1982 года. Злоумышленники бросили гранату в помещение ресторана Chez Jo Goldenberg в квартале Маре, после чего двое вооруженных людей вошли в ресторан и открыли огонь. В момент стрельбы там находились около 50 посетителей. Стрелявшие скрылись с места преступления. В результате теракта шесть человек погибли и 22 получили ранения. Непосредственно после теракта ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Следствие, которое до 2007 года возглавлял Жан-Луи Брюгьер, в качестве основного подозреваемого указало на «Революционный совет „Фатх“» (ФАТХ-РС) более известный как «Организация Абу Нидаля» (ОАН). Установить личности злоумышленников удалось лишь почти 32 года спустя по анонимным свидетельствам.

Эта экстрадиция, спустя почти четыре десятилетия после событий, открывает путь к судебному процессу, которого потерпевшие долго ждали.

Также по этому делу было выдано еще несколько ордеров, в том числе на арест палестинцев Сухара Мухамада Хасана Халида аль-Абасси и Махмуда Хадера Абеда Адра, предположительно находящихся в Иордании, и еще одного подозреваемого, проживающего на Западном берегу реки Иордан.

Следствие полагает, что за этим терактом стоит от трех до пяти человек из группировки Абу Нидаля, опасного террориста, которого в 2002 году нашли застреленным в Багдаде.

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