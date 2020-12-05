«Я хочу быть союзником»: Эмманюэль Макрон обратился к французской молодежи

Вечером в четверг, 4 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон дал большое интервью видео-платформе Brut, популярной среди молодежи моложе 25 лет. Затронув вопросы расовой дискриминации, насилия со стороны полиции и экологии, самый молодой президент обратился напрямую к французской молодежи. Он объявил о дополнительной финансовой помощи для молодежи и о создании платформы для регистрации сообщений о дискриминации.

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«Поколение COVID»

«Это поколение, выросшее вместе с терактами в Нью-Йорке, принявшее удар серьезных экономических и финансовых кризисов, поколение, которому пришлось столкнуться с климатической драмой, переживающее самую крупную за последние десятилетия пандемию», — подчеркнул Эмманюэль Макрон, признавая, что у этого поколения «есть о чем задавать вопросы».

«Я хочу, чтобы это самоотверженное поколение было поколением действия (…). Я хочу быть его союзником» — заявил президент.

Основные вопросы интервью затронули проблемы санитарного кризиса, насилия со стороны полиции, экологии, а также трудности интеграции на рынке труда, пострадавшем от беспрецедентного кризиса, и расовой дискриминации.

Интервью началось с вопросов о различных случаях насилия со стороны полиции в последние недели. Президент признал, что «насилие со стороны отдельных полицейских» действительно имело место, но уточнил, что следует различать действия отдельных лиц и все учреждение в целом. Поэтому он настаивал на употреблении термина «насилие со стороны полиции» вместо распространенного выражения «полицейское насилие».

Заявив, что «реакция должна быть справедливой и соразмерной», он пообещал, что к нарушившим это правило полицейским будут применяться санкции. «Я ожидаю, что полиция должна всегда быть образцовой. Но мы не можем иметь только одну точку зрения на насилие», — добавил глава государства, который давно настаивал, что «заказ на насилие» исходит от «black blocs и части ультра-левых сил».

По вопросу о вызвавшей полемику 24 статье закона «о глобальной безопасности» президент подтвердил, что «журналисты и частные граждане смогут продолжать снимать и публиковать изображения полицейских». При этом он назвал «ложью» утверждения об ущемлении свободы СМИ во Франции: «Мы не Венгрия и не Турция», добавил французский президент, отметив, что ситуация со свободой печати и во Франции не является удовлетворительной, но это не делает Францию тоталитарной страной.

Затем Эмманюэль Макрон ответил на вопрос о дискриминации, которой подвергается население страны с другим цветом кожи, в частности, со стороны полиции. «Проблема не решена, несмотря на мои [предвыборные] обязательства», — признал президент, пообещав, что для улучшения ситуации в январе будет запущена национальная платформа для сообщений о дискриминации. Эта платформа будет управляться государством, независимой административной организацией Défenseur des droits и такими ассоциациями, как Licra.

Глава государства пообещал в январе новую финансовую помощь молодым людям «в трудном положении» в размере 150 евро, а также «совершенствование системы стипендий».

Организация SOS Racisme уже сочла заявленные меры недостаточными. «Это очень хорошо, но чтобы реально бороться с бедствием расовой дискриминации, нам нужно развернуть целый ряд действий не только по отношению к жертвам, что и делает эта платформа, но и по отношению к тем, кто осуществляет дискриминацию», — заявил президент это организации Доминик Сопо.

С протестами против слов президента о том, что если у человека цвет кожи не белый, то он имеет шансы чаще подвергаться проверке документов выступили утром в субботу, 5 декабря, два главных полицейских профсоюза, Alliance и Unité SGP.

«Нет, полиция не является расисткой и не выбирает себе правонарушителей», — говорится в заявлении Alliance, размещенном в социальных сетях. Это заявление осуждает «недоверие государства к полиции» и «сомнительные намеки на действия полиции». В качестве меры протеста Alliance призвал полицейских «прекратить проверку документов».

Unité SGP в своем обращении подчеркнул, что «намного проще обвинить полицию, чем упрекать политиков за политику последних пятидесяти лет, которая заключалась в том, чтобы загнать часть населения в пригороды, подальше, чтобы не видеть его, и это без смешанного (обучения)».

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