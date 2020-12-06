Во Франции разгорелась дискуссия о методах борьбы с агрессией на манифестациях

Ходе субботних манифестаций во Франции пострадало 67 полицейских (из них 48 — в Париже), что привело в воскресенье, 6 декабря, к активной дискуссии о способах борьбы с агрессией на акциях протеста.

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Метод городской партизанской войны, используемый представителями Black blocs, появился в 1970-х годах в Германии, затем был использован в Сиэтле в 1999 году во время саммита Всемирной торговой организации (ВТО), а затем во время G8 в Генуе в 2001 году. Во Франции эти методы начали применяться с 2016 года во время манифестаций против закона Эль-Хомри (Закона о труде от 8 августа 2016).

Участники движения приникают вглубь процессии, мгновенно переодеваются в черное, совершают молниеносные действия небольшими, очень мобильными группами, прежде чем испариться так же быстро, как и появились. По данным полиции, накануне в Париже из 400–500 «радикальных элементов» удалось задержать лишь 42 человека, то есть лишь 10% от общего числа.

Консервативные правые партии предлагают ответить насилием на насилие. «Это совершенно новое (…), мы имеем дело с военизированной организацией, состоящей из очень хорошо обученных людей», — заявил в интервью BFMTV сенатор Брюно Ретайо, представитель партии «Республиканцы», предложив создать специальные полицейские бригады для борьбы с радикальными представителями black blocs.

Результат вчерашних демонстраций — сгоревшие машины, разбитые витрины банков и агентств по недвижимости, и целый дождь снарядов в сторону полицейских. Парижская демонстрация воспроизвела сценарий, хорошо известный полиции уже в течение нескольких лет. Однако полиция не сумела избежать его, к огорчению мирных демонстрантов, которые видят, что заявленные ими цели отходят на второй план.

«Насилие исходит не от профсоюзов, и мы видим, что это обесценивает цели манифестаций», — говорит Ив Вейрье, генеральный секретарь профсоюза Force Ouvrière.

Полиция не знает, какую стратегию ей следует применять. Стратегия «дистанцирования», которая заключается в применении резиновых пуль и шумовых гранат, в 2019 году стоила поста префекту полиции Мишелю Дельпешу. В случае наступательной стратегии «реактивности» и «мобильности», которую отстаивает нынешний префект полиции Парижа Дидье Лаллеман, «под раздачу» попадают фотографы, журналисты, мирные участники манифестаций и случайные прохожие.

По словам генерала жандармерии Бертрана Кавалье, специалиста по поддержанию порядка, в случае применения слезоточивого газа у полиции «может возникать проблема с распознаванием целей» и возникает «риск побочного ущерба», который подпитывает обвинения в насилии со стороны полиции.

При этом «слева» полицию обвиняют в дурных намерениях. «Префект Лаллеман организует новую провокацию в Париже с целью создания изображений, вредных для мобилизации», — написал в субботу в твиттере глава партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон.

В субботу маршрут манифестации, длинный (4,5 км), непривычный, с более узкими улицами, также значительно усложнил задачу на местности. «Чем длиннее маршрут, тем сложнее убрать все машины, скутеры, защитить окна, узнать, сколько там будет мест с потенциально опасными объектами», — подчеркивают в штабе полиции.

Префектура намерена требовать, чтобы в отношении задержанных применялся «запрет на участие в демонстрациях», предусмотренный «законом против разрушителей» в редакции 2019 года, «чтобы мы, наконец, смогли проводить мирные демонстрации».

Даниэль Тартаковски, историк протестов и автор книги «Мы здесь! Протест в условиях кризиса» (Éditions du Détour), считает, что появление стратегии насилия во время протестов против изменения трудового законодательства в 2016 году не случайно. «Мы можем отнести это к феномену общего кризиса демократии, который заставляет участников, и в особенности молодых участников, которые не чувствуют себя услышанными, прибегать к насилию».

По его мнению, «проблема изменения политики правоохранительных органов и появления сил типа Black blocs в европейском масштабе не может быть решена за четверть часа». «Теперь мы должны работать с обеих сторон, но пока мы видим, что все меры, принятые в условиях чрезвычайного положения, направлены на предотвращение демонстраций», — говорит он.

«Манифестации проводятся уже в течение двух столетий, — напоминает Даниэль Тартаковски, — и политика подавления такого рода самовыражения не является фактором, предотвращающим насилие, а, наоборот, способствует радикализации.»

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