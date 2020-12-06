Глава МВД Жеральд Дарманен продолжил отстаивать спорную статью «закона о глобальной безопасности»

Плакат с призывом к оставке Жеральда Дарманена в ходе массовых манифестаций против закона о глобальной безопасности.

В воскресенье, 6 декабря, после субботних «маршей свободы и солидарности», мобилизовавших, по официальным данным МВД, около 52 тысяч человек по всей Франции, министр внутренних дел Жеральд Дарманен дал интервью Journal de Dimanche, в котором заявил, что спорная 24 статья закона «о глобальной безопасности» будет переписана, но сохранится в окончательной редакции закона.

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Дело в том, что одна из статей «закона о республиканских ценностях», более известного как «закон против сепаратизма», уже включает похожую формулировку. 25 статья этого закона, который будет представлен на рассмотрение Совета министров в среду, 9 декабря, соответствует духу 24 статьи закона «о глобальной безопасности» и распространяется на всех государственных служащих.

Задуманная, как ответная мера на убийство учителя Самюэля Пати, 25 статья «закона о республиканских ценностях» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа в размере 45 000 евро за «преступление, которое заключается в создании угрозы для жизни путем распространения частной информации», и предназначена для защиты всех государственных служащих. Эта статья базируется на положениях Уголовного кодекса и никак не затрагивает закон 1881 года о свободе печати.

Жандармы и полицейские, как государственные служащие, также подпадают под действие этой статьи. В отличие от вызвавшей правительственный и общественный кризис 24 статьи «закона о глобальной безопасности», она гораздо более четко сформулирована с юридической точки зрения.

Вынуждаемый под давлением общества отказаться от положения, которое он горячо защищал и которого давно требовали профсоюзы полиции, глава МВД заявил, что «предоставит парламенту» заботу о поиске новой формулировки статьи, которая, тем не менее, будет сохранена в тесте закона. «Быть полицейским или жандармом — это особенное дело. Мы должны и дальше защищать полицию», — добавил он.

Напомним, что накануне манифестация в Париже ознаменовалась столкновениями, поджогами и задержаниями. Беспорядки произошли также в Лионе, Дижоне и Нанте.

«Разрушители разрушают Республику», — написал Дарманен на своей странице в твиттере по окончании манифестации, сообщив о восьми раненых полицейских. Он призвал к поддержке полицейских и жандармов, подчеркнув, что «их отвага и честь вызывают всеобщее уважение».

Les casseurs cassent la République. Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très violemment pris à partie. 64 interpellations.

Parmi les blessés, 8 forces de l’ordre.

Leur courage et leur honneur forcent le respect de tous. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

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