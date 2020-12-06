Кто сможет кататься на горных лыжах во время рождественских каникул?

В воскресенье, 6 декабря, официальное издание Journal officiel опубликовало новый декрет, касающийся использования подъемников на горнолыжных станциях. Этот документ изменяет положение предыдущего декрета от 29 октября. Указ вступает в силу немедленно.

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Новый декрет расширил категорию лиц, которым разрешено пользоваться подъемниками на горнолыжных станциях.

Одно из послаблений касается детей, берущих уроки в лыжных клубах. Указ разрешает использование подъемников «несовершеннолетними с лицензией спортивной ассоциации, входящей в Федерацию лыжного спорта». До сих пор допускались только подающие надежды спортсмены из клубов Федерации, которые готовятся к профессиональной карьере и будут представлять Францию на соревнованиях.

Кроме того, доступ к подъемникам будет открыт для «профессионалов, осуществляющих свою деятельность». В их число входят технические специалисты, отвечающие за содержание и обслуживание подъемников, и лица, отвечающие за обеспечение безопасности спусков. Пользоваться подъемниками смогут профессиональные спортсмены любого уровня (раньше трассы были открыты только для ведущих спортсменов) и инструкторы, которые получат право проводить «обучение, необходимое для поддержания профессиональных навыков».

И наконец, префекты департаментов получили право разрешить «прием других пользователей, услуг общественного коллективного пассажирского транспорта на городских и междугородных подъемниках». То есть префекты по своему усмотрению смогут позволить широкой публике получить доступ к канатным дорогам, фуникулерам и другим подъемникам, соединяющим одну горнолыжную станцию с другой.

Операторы подъемников должны будут обеспечивать, «насколько это возможно, физическое дистанцирование» лыжников на борту каждого устройства с учетом ограничений, характерных для каждого вида подъемников.

При этом уточняется, что ношение масок не будет обязательным на бугельных и кресельных подъемниках, если подвесное сиденье занято только одним человеком, или если между сидящими есть одно свободное кресло.

Председатель совета департамента Приморские Альпы Шарль-Анж Жинеси уже назвал ситуацию «непостижимой», а условия, на которых разрешено пользование подъемниками, «дискриминационными».

Situation incompréhensible d’un décret qui permet la réouverture des #remontéesmécaniques dans des conditions très discriminatoires que rien ne justifie laissant l’ensemble des autres utilisateurs au pied des pistes. #ski @anmsm @DSkiables @esf_officiel https://t.co/sZGEXiGLEc — Charles Ange Ginesy (@ca_ginesy) December 5, 2020

В пятницу, 11 декабря, премьер-министр Франции Жан Кастекс должен принять представителей горнолыжных курортов, которые продолжают надеяться на открытие горнолыжных станций для широкой публики во время рождественских каникул.

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