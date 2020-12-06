Стратегия вакцинации: Франция обратилась к известному ученому, Елизавета II покажет личный пример

Французское правительство создало Ориентационный совет по стратегии вакцинации, который 3 декабря возглавил известный ученый-иммунолог Ален Фишер. В воскресенье, 6 декабря, Ален Фишер, уже названный французскими СМИ «Мсье Вакцина», дал интервью Journal du dimanche. Одновременно в британских газетах появилось сообщение, что 94-летняя королева Великобритании Елизавета II намерена сделать прививку в ближайшие дни.

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Несмотря на то, что все страны связывают с вакцинацией надежды на возрождение экономики и возвращение к нормальной жизни, «вакциноскептиков» насчитывается немало. Чтобы кампания добровольной вакцинации увенчалась успехом, населению необходимо довериться органам здравоохранения. По словам Алена Фишера, «это доверие не может быть вертикальным предписанием государственных органов», его нужно завоевать.

71-летний профессор Ален Фишер известен во всем мире по работам в области генной терапии для детей, рожденных с иммунодефицитом. С 1996 по 2012 год он возглавлял отделение детской иммунологии и гематологии в больнице Necker-Enfants Malades в Париже, с 2013 по 2020 год — кафедру экспериментальной медицины в Коллеж де Франс. Он также руководит Институтом генетических заболеваний Imagine.

Ален Фишер уже консультировал правительство по вопросам вакцинации. В 2016 году Марисоль Турен, тогдашний министр здравоохранения, привлекла его к работе консультативного органа, призванного ответить на растущее недоверие части населения к вакцинации детей. Предложения в отчете Алена Фишера, в частности, побудили правительство сделать восемь дополнительных прививок обязательными для детей младшего возраста.

В интервью Journal du dimanche «Мсье Вакцина» заявил, что намерен создать доверие к вакцинации, не прибегая к санкциям. В деле укрепления доверия он намерен опереться на «прозрачность информации», а также на медицинских работников, представителей гражданского общества и ассоциации пациентов с хроническими заболеваниями. «Тогда, возможно, сделавшие прививку люди сами станут посланниками вакцины», — заявил профессор Фишер.

Великобритания обратилась к наиболее авторитетному «послу» — 94-летней королеве. Воскресная Sunday Times сообщает, что Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп в ближайшее время получат вакцину Pfizer-BioNTech, которая только что получила «зеленый свет» от британских органов здравоохранения. При этом королевская семья не пользуется льготами — приоритет они получили из-за возраста, так как Великобритания, как и Франция, начинает вакцинацию с наиболее уязвимых слоев населения.

По мнению британских СМИ, королевская семья объявила об этом «личном решении», чтобы «побудить как можно больше людей пройти вакцинацию», которая начнется в стране уже в ближайший вторник.

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