Авиакосмический салон в Ле Бурже перенесли на 2023 год из-за COVID-19

54-й авиакосмический салон в Ле Бурже будет перенесен с 2021 на 2023 год из-за нестабильной санитарной обстановки в мире. Об этом в понедельник, 7 декабря, объявили организаторы выставки.

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По первоначальному плану, авиакосмический салон должен был пройти 21—27 июня 2021 года. Однако организаторы мероприятия приняли решение перенести его на июнь 2023 года «из-за международной санитарной ситуации и традиционно большого количества посетителей салона». Точные даты его проведения будут объявлены позже.

В пресс-релизе, выпущенном организаторами, говорится, что решение о переносе мероприятия было принято единогласно, а все взносы, совершенные организациями, планировавшими представить свою продукцию в 2021 году, будут возвращены.

Генеральный комиссар международный авиакосмических салонов Патрик Даэр выразил надежду на то, что выставка в 2023 году станет символом возрождения авиакосмической индустрии после удара, нанесенного пандемией COVID-19. «Разумеется, мы разочарованы тем, что возможности провести салон в Ле Бурже в 2021 году нет. После того, как выставочная деятельность в мире была приостановлена, международное авиакосмическое и оборонное сообщества были бы рады воссоединению», — заявил он.

Аэрокосмический салон в Ле Бурже проводится каждые два года с 1909. С 17 по 23 июня 2019 года работал 53-й Международный авиакосмический салон. В течение недели на 75 гектарах легендарного аэропорта в предместье Парижа свою продукцию и разработки показывали авиастроители и производители космической техники из 49 стран, в том числе из России.

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